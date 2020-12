Ribnitz-Damgarten

An der Schule in Dettmannsdorf bei Ribnitz-Damgarten ( Landkreis Vorpommern-Rügen) ist es am Dienstagnachmittag zu einer Rangelei zwischen drei Achtklässlern gekommen. Dabei wurde ein Schüler am Oberkörper leicht verletzt. Der Jugendliche wurde den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach ambulanter Behandlung konnte der Schüler die Klinik wieder verlassen.

Die Kriminalpolizei in Ribnitz-Damgarten hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. „Aus ermittlungstaktischen Gründen und zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Schüler werden gegenwärtig keine weiteren Details bekanntgegeben“, sagte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Stralsund am Donnerstag der OZ.

