Dettmannsdorf: Solarpark liefert Strom für Baden-Württemberg

Dettmannsdorf

Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG und die Energiekontor AG haben einen weiteren Vertrag für die Abnahme von Strom aus Dettmannsdorf abgeschlossen. In der Gemeinde Dettmannsdorf will die Energiekontor AG einen Solarpark bauen, der mit einer installierten Leistung von circa 52,3 Megawatt jährlich rund 55,5 Gigawattstunden Strom produzieren soll.

Das reicht aus, um den jährlichen Strombedarf von rund 18.500 Haushalten zu decken. Der Baubeginn ist für Herbst 2021 geplant. Die Inbetriebnahme soll im zweiten Quartal 2022 erfolgen.

Laufzeit: 15 Jahre

Der zwischen EnBW und Energiekontor geschlossene Vertrag ist der zweite zwischen den beiden Partnern. Die jüngste Vereinbarung sieht vor, dass EnBW 100 Prozent des Stroms zum Festpreis abnehmen wird. Im Rahmen der vereinbarten Vertragslaufzeit von 15 Jahren gehen die beiden Unternehmen von einer insgesamt produzierten Strommenge von rund 830 Gigawattstunden aus.

Bis 2025 soll rund die Hälfte des EnBW-Stroms aus erneuerbaren Energien kommen. Der Solarpark in Dettmannsdorf kann dank des Vertrages zudem ohne staatliche Förderung gebaut werden. 2019 wurde der erste Vertrag zwischen der EnBW Energie Baden-Württemberg AG und der Energiekontor AG für das Dettmannsdorfer Fotovoltaikprojekt abgeschlossen.

Drei Parks in Dettmannsdorf, einer in Marlow

In den Ortsteilen Wöpkendorf, Grünheide und südlich von Dettmannsdorf sind Solarparks geplant. Ursprünglich waren vier Flächen vorgesehen. Eine Fläche bei Dammerstorf wurde jedoch aus den Planungen genommen, weil sie sich in einem Landschaftsschutzgebiet befindet.

In Wöpkendorf soll ein Park mit einer Leistung von 45 Megawatt entstehen. Der Solarpark mit mehr als 50 Megawatt Leistung soll in Grünheide entstehen. Der Park im südlichen Bereich Dettmannsdorfs soll eine Leistung von 35 Megawatt haben. Auch in Marlow soll ein Solarpark gebaut werden, und zwar mit einer Leistung von 50 Megawatt.

Die Energiekontor AG hatte das Projekt in den vergangenen zwei Jahren mehrfach vorgestellt und in Abstimmung mit den Gemeinden die entsprechenden Bebauungspläne erarbeitet. Genutzt werden landwirtschaftliche Flächen lokaler Agrarunternehmen, die die Flächen an die Energiekontor AG verpachten. Die Gemeinden würden von den Gewerbesteuern profitieren. Außerdem sollen lokale Vereine und Organisationen unterstützt werden.

Von Robert Niemeyer