Dettmannsdorf will für 3,8 Millionen Euro neue Sporthalle bauen

Dettmannsdorf

Die Gemeinde Dettmannsdorf plant den Neubau einer Eineinhalb-Felder-Sporthalle. Geschätzte Investitionssumme: 3,8 Millionen Euro. Baubeginn für die neue Halle soll möglichst im ersten Halbjahr 2020 sein. Klar ist, dass dieses Vorhaben ohne Fördermittel nicht gestemmt werden kann.

Der Förderantrag sei gestellt worden, er rechne mit einer Förderung von bis zu 50 Prozent, erläutert Bürgermeister Stefan Schmidt (Bauernverband). Es habe bereits Signale aus Schwerin gegeben, dass die Chancen für eine Förderung gut stehen.

Allerdings sind das Vergabeverfahren für die Planungs- und Bauleistungen sehr kompliziert. Weder der Förderverein der Evangelischen Schule noch das Amt Recknitz-Trebeltal sind momentan personell in der Lage, die gestellten Anforderungen so zu erfüllen, dass sie rechtssicher sind.

Generalunternehmer soll schlüsselfertig bauen

Um die Fördermittel nicht zu gefährden, die Baumaßnahme möglichst schnell umzusetzen und das Gesamtvorhaben vorfinanziert zu bekommen, möchte die Gemeinde das Projekt im Zuge einer sogenannten öffentlich-privaten Partnerschaft ( ÖPP), bei dem ein Privatinvestor den Bau vorfinanziert, umsetzen. Dieses Generalunternehmen soll nicht nur die Finanzierung, sondern auch die Planung, den Bau und als Leasinggeber den Neubau der Sporthalle nach den speziellen Anforderungen und Wünschen der Gemeinde übernehmen.

Die Turnhalle würde damit praktisch schlüsselfertig übergeben werden. Den Weg frei dafür machten die Gemeindevertreter von Dettmannsdorf in ihrer Sitzung am Mittwochabend, indem sie einstimmig einen Grundsatzbeschluss für die Ausschreibung dieser Dienstleistung fassten. Diese soll jetzt zügig durch das Amt Recknitz-Trebeltal auf den Weg gebracht werden.

"Ich hoffe, dass mit dem Bau der Turnhalle im ersten Halbjahr des kommenden Jahres begonnen werden kann", Stefan Schmidt, Bürgermeister Quelle: Peter Schlag

Und so funktioniert das Ganze rein technisch: Als Nutzungsentgelt zahlt die Gemeinde als Auftraggeber Leasingraten. Bestandteile der Raten sind Entgelte für die Amortisation der Planungs-, Bau- und Finanzierungskosten sowie den Betrieb einschließlich Risikozuschlag.

Tatsächlich ist es jedoch der Schulförderverein, der den Kredit abbezahlt, indem er in Form einer Miete oder Pacht regelmäßig Raten an die Gemeinde überweist. „Da auch die Betriebskosten vom Schulförderverein getragen werden, bleibt es für die Gemeinde unter dem Strich bei einer Null“, sagt der Bürgermeister.

Im alten Bahnhof möchte Gemeinde Wohnungen schaffen

Der Bau der neuen Halle sei dringend notwendig, macht Schmidt deutlich. Denn die alte Sporthalle sei nicht einmal eine klassische Einfeld-Halle. Weder für den Schulsport, noch für den Vereinssport reichen ihre Kapazitäten, erläutert der Bürgermeister, der auch Vorsitzender des Schulfördervereins der Evangelischen Schule Dettmannsdorf ist. Zum Teil nutzen die Vereinssportler der SG Wöpkendorf die Sporthalle der Bundeswehrkaserne in Böhlendorf und die Sporthalle der Rudolf-Harbig-Schule in Damgarten.

Der alte Bahnhof in Dettmannsdorf. Die Gemeinde möchte ihn sanieren. Quelle: Edwin Sternkiker

Thema in der Sitzung am Mittwoch war auch der alte Bahnhof in Dettmannsdorf. Eigentümer ist die Gemeinde. Einstimmig sprachen sich die Gemeindevertreter dafür aus, dass das auch so bleibt und das Gebäude saniert beziehungsweise umgebaut wird. Entstehen sollen im Obergeschoss zwei Wohnungen, im Erdgeschoss sind Gewerberäume vorgesehen. Finanziert werden soll das Vorhaben durch einen Kredit, die Refinanzierung soll durch Mieteinnahmen erfolgen. Da der Zustand des Gebäudes bereits sehr marode ist, rechnet die Gemeinde mit einer hohen Investitionssumme.

Von Edwin Sternkiker