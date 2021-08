Stralsund/Ribnitz-Damgarten

Sie ist nicht die Tour der France, der Giro d’Italia oder die spanische Vuelta. Sie steht also vielleicht nicht ganz oben in der Prioritätenliste der Radsport-Stars dieser Welt. Dennoch kann sich das Starterfeld der Deutschland-Tour in diesem Jahr sehen lassen.

In der vorläufigen Starterliste stehen einige bekannte Namen. Unter anderem nehmen der viermalige Sieger der Tour de France, Chris Froome, und Mark Cavendish, Rekord-Etappensieger bei der weltberühmten Frankreich-Rundfahrt, die vier Etappen in der Bundesrepublik unter die Räder. Und dabei werden sie auch durch Ribnitz-Damgarten fahren.

Startschuss in Stralsund

Am kommenden Donnerstag, 26. August, startet die erste Etappe der Deutschland-Rundfahrt in Stralsund. 12.15 Uhr erfolgt der Startschuss auf der Stralsunder Hafeninsel. Mit dabei sind auch einige der prominentesten deutschen Radprofis wie Pascal Ackermann, Phil Bauhaus, John Degenkolb, André Greipel und Rick Zabel. Die finale Startliste der Tour wird vor der Teampräsentation, die am 25. August um 18 Uhr auf der Hafeninsel in Stralsund stattfindet, bekanntgegeben.

Ein Radprofi unterwegs durch Stralsund. Quelle: Deutschland-Tour

Einer, der dem Termin besonders gespannt entgegenblickt, ist Horst Schacht, der Vorsitzende des Ribnitzer Sportvereins. Der RSV übernimmt in der Bernsteinstadt die Absicherung der Strecke. „Das ist ein riesengroßer Aufwand“, sagt Schacht. Etwa 70 Streckenposten setzt der RSV ein, um dem Feld im Ribnitz-Damgartener Gebiet zwischen Tempel und Graal-Müritz freie Bahn zu gewährleisten.

RSV und Polizei sperren Straßen ab

Auch die Polizei ist am Dienstag im Einsatz. „Auch wir sperren Straßen ab. Am Dienstag ist Stellprobe“, erklärt Marco Stoll, Leiter des Ribnitz-Damgartener Polizeireviers. Dessen Beamte haben in den nächsten Wochen ohnehin allerhand mit Sonderveranstaltungen zu tun. Unter anderem sorgen sie an diesem Wochenende beim Pangea-Festival für Ordnung und Sicherheit. Dann folgt die Deutschland-Tour. Am kommenden Wochenende findet dann noch das Internationale Ostblocktreffen auf Pütnitz statt.

Nach Angaben der Veranstalter ist auch eine Motorradstaffel der Polizei im Einsatz. „Diese fährt immer kurz vor dem Feld, reguliert und sperrt den Verkehr und gibt ihn kurz nach den Profis bereits wieder frei“, so Stefan Flessner, Sprecher der Deutschland-Tour. Hier seien Einsatzkräfte aus allen Beteiligten Bundesländern im Einsatz.

Diese sind Mecklenburg-Vorpommern für die erste Etappe, die von Stralsund nach Schwerin führt (191 Kilometer), die zweite Etappe führt einen Tag später nach einem Transfer der Fahrer von Sangerhausen in Sachsen-Anhalt nach Ilmenau in Thüringen (185 Kilometer). Etappe Nummer drei führt die Fahrer am Sonnabend von Ilmenau nach Erlangen in Bayern (191 Kilometer). Die letzte Etappe wird am Sonntag von Erlangen nach Nürnberg gefahren (160 Kilometer).

„Dass der Weg durch Ribnitz-Damgarten und weiter in Küstennähe führt, ist ein Wunsch der Streckenplaner um Ex-Profi Fabian Wegmann“, erklärt Stefan Flessner. Erstmals führe die Deutschland-Tour die Küste entlang. Diese Atmosphäre solle auf der Strecke spürbar und sichtbar bleiben. Bereits im vergangenen Jahr sei die Strecke mit dem bekannten Tour-Teufel Didi Senft abgefahren worden.

Fahrerfeld fährt durch Ribnitz

Tatsächlich fahren die Rad-Profis nicht um Ribnitz herum, sondern mitten hindurch. Auf der Bundesstraße 105 erreicht das Feld Tempel und Damgarten. Hinter der Passbrücke geht es rechts ab in die Damgartener Chaussee. Über die Fritz-Reuter-Straße und die Straße Am See passiert das Feld den Ribnitzer Hafen. Durch den Kreisel westlich des Zentrums geht es in die Rostocker Straße. An der Aral-Tankstelle biegen die Sportler nach rechts in Richtung Klockenhagen ab. Durch Klockenhagen und Hirschburg hindurch geht es dann über Klein Müritz nach Graal Müritz und dann nach Rostock.

Für die etwa 40 Kilometer von Stralsund nach Ribnitz-Damgarten würde das Feld nach Angaben der Veranstalter etwa eine Stunde benötigen. Gegen 13/13.15 Uhr ist also damit zu rechnen, dass das Feld Ribnitz-Damgarten durchfährt. Wer die Profis in Aktion sehen möchte, sollte relativ pünktlich sein. Erfahrungsgemäß rauscht das Feld auf flachen Strecken innerhalb weniger Sekunden an den Zuschauern vorbei. Aufgrund der Corona-Pandemie bittet der Veranstalter darum, die Abstandsregeln einzuhalten.

Zuvor gehen außerdem Nichtprofis auf die Strecke. Zehn Duos mit Hobbyradsportlern starten einige Stunden vor den Profis. Sie fahren die Originaletappe, allerdings im normalen Straßenverkehr. Die Strecke wird hier nicht gesperrt.

2018 wurde die Deutschland-Tour neu aufgelegt. Im vergangenen Jahr fiel sie aus.

Von Robert Niemeyer