Die "Castro-Schule" in Steinhagen bei Stralsund

Steinhagen

Der Schulbau von Steinhagen ist etwas Besonderes. Darum hat ihn das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege im Dezember 2020 als Denkmal des Monats geadelt. Das Gebäude wurde 1963/64 aus Betonfertigteilen errichtet. Es hieß in der DDR, dass die Schule ein Versuchsbau für Kuba war. Daher kommt der in der DDR geläufige Spitzname „Castro-Schule“. Das Landesamt spricht von einer unbestätigten These und nennt als Zielländer Vietnam, Tansania und Nordkorea. Demnach ist der Steinhäger Bau ein Unikat, andere Beispiele sind nicht bekannt.

In der Tradition des Bauhauses

Das Besondere ist das Pavillonsystem. Die Baukörper werden zum Gesamtgebäude zusammengefügt. Die Funktionsbereiche, „in der Hauptsache Klassenräume und umlaufender Flur, sind in der Tradition des Bauhauses als deutlich unterscheidbare Funktionseinheiten entwickelt worden, die zu einem feingliedrigen und architektonisch hochwertigen modernen kleinen Schulkomplex zusammengefügt wurden“ heißt es dort.

Anzeige

Dreiseitig geschlossene Frei- bzw. Grünflächen, die für den Unterricht im Freien genutzt werden können, seien durch die angewendete Bauweise entstanden. Alle Teile sind eingeschossig, auch eine echte Besonderheit.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Umbau für moderne Anforderungen

Um die Schule den modernen Erfordernissen anzupassen, aber auch den Denkmalcharakter zu bewahren hat die Gemeinde eine Machbarkeitsstudie anfertigen lassen, die hohes Lob vom Landesamt bekommt. Eine der drei Varianten sei geeignet und soll nun weitergeführt werden. Die nötige Wärmedämmung soll demnach nicht an der Außenfassade durchgeführt und schon Vorhandenes wieder beseitigt werden.

Erhalten und saniert werden soll auch die Hofgestaltung des nördlichen Innenhofes mit dem Teich im Bestand. Ob wie bisher nur Lehrer den Hof nutzen können oder ein Gitter unter der Oberfläche für Sicherheit sorgt, müsse noch entschieden werden. Dann könnten auch die Schüler hierher.

Von Eckhard Oberdörfer