Die Darßbahn kommt: Ab 2025 soll der erste Zug rollen

Schwerin/Barth

Die schier unendliche Geschichte der Darßbahn geht wohl doch gut aus: Das vor Jahren stillgelegte Teilstück zwischen Barth und Prerow, wichtig von allem für den Tourismus in der Region, soll in den kommenden Jahren reaktiviert werden. Nach jahrelangem Tauziehen zwischen Land und Bund steht nun auch die Finanzierung.

Die Bundesregierung und die Usedomer Bäderbahn (UBB) wollen sich zu je einem Drittel an den Kosten für die Meiningenbrücke – insgesamt: 50 Millionen Euro – beteiligen. Das teilte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig am Dienstag in Schwerin mit. Verkehrsminister Christian Pegel (beide SPD) rechnet damit, dass die Bahn ab 2025 über den Darß rollt.

Schwesig : Geld wird zur Verfügung stehen

„Die Darßbahn kommt“, sagt Schwesig in Schwerin. Damit werde ein zentrales Projekt der SPD/CDU-Koalition umgesetzt. Nun liege endlich die schriftliche Zusage des Bundes an der Kostenbeteiligung vor. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) bestätigt die Hilfe für das touristisch wichtige Vorhaben. „Ein Projekt, das auch der Bundeskanzlerin sehr wichtig ist“, so Scheuer.

Pegel : Land trägt rund 100 Millionen Euro

Damit übernimmt der Bund rund 17 Millionen Euro des derzeit auf 115 Millionen Euro geschätzten Gesamtvorhabens Darßbahn. Vermutlich werde es sogar teurer, so Pegel, da Baukosten weiter steigen. Den Löwenanteil werde das Land tragen. Er rechne mit rund 100 Millionen Euro. Schwesig sichert zu: „Die Gelder werden im Haushalt stehen, wenn sie gebraucht werden“. Dies sei wichtig für die Tourismusregion – vor allem aber den Klimaschutz.

Frühestens 2025 rechnet Pegel damit, dass der erste Zug der Darßbahn zwischen Barth und Prerow rollt. Es sei noch einige Vorarbeit zu leisten. Pegel spricht von drei noch nötigen Planfeststellungsverfahren. Denkbar sei, dass die neuen Züge später auf Wasserstoffbasis betrieben werden.

Barther Bürgermeister findet die Nachricht „cool“

Die Nachricht zur Darßbahn löst Jubel in Barth aus. „Cool“, reagiert Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig (parteilos). „Die Reaktivierung der Darßbahn wird unsere Position als Fremdenverkehrsregion enorm steigern.“ Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann ( SPD) dankt den Bürgern vor Ort für ihr jahrelanges Engagement. Ohne den Einsatz einer Bürgerinitiative wäre die Darßbahn wohl nicht denkbar gewesen.

Die Schweriner SPD/CDU-Koalition kündigt seit Jahren die Wiederinbetriebnahme der Darßbahn an, als ein wichtiges Projekt für Vorpommern. Touristiker fordern dies genauso wie Bürgermeister, fürchten mit Urlaubern und Einheimischen überfüllte Straßen. Zwischen Velgast und Barth ist die Bahnverbindung für weitere Jahre abgesichert. Nun also auch das andere Teilstück.

Erste Scheuer-Zusage stammt von 2018

Der Entscheidung war eine Odyssee vorausgegangen. Bereits 2018 stellte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) per Brief an den damaligen Landrat von Vorpommern-Rügen, Ralf Drescher ( CDU), Mittel für den Wiederaufbau der Darßbahn in Aussicht. Bis heute hat sich wenig getan, die Kostenschätzung allerdings schoss von 40 auf 115 Millionen Euro in die Höhe.

Die Darßbahn wurde ab 1909 vor allem wegen des Tourismus errichtet. Nach 1945 demontierte die Sowjetunion einen Teil der Gleise als Reparationsleistungen für den Zweiten Weltkrieg.

Von Frank Pubantz