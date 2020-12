Franzburg

In Franzburg wurde der letzte Fürst von Rügen, Wizlaw III. (1265 oder 1268 bis 1325) begraben. Damals befand sich hier das Zisterzienserkloster Neuenkamp. Auch Wizlaw I. (um 1180 bis 1255/56), der Sohn des ersten christlichen Rügenfürsten Jaromar I., wurde in diesem Kloster beerdigt. Er hatte dessen Gründung 1231 ermöglicht. Nur dass er nicht im heutigen Franzburg, sondern bei Neubauhof zu Grabe getragen wurde. Erst nach 1300 erfolgte die Verlegung. Aber noch lange gab es in Neubauhof eine Kapelle. Die Erkenntnisse zum ersten Standort gehen auf den Theologen Rolf Gerlach in den 1960er Jahren zurück. Sie blieben aber lange unbeachtet. Ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger haben die Existenz des ersten Klosters an dieser Stelle bei Untersuchungen 2016 bis 2018 bestätigt.

Ein Hinweis am Radweg nach Tribsees

Lageplan auf der Tafel bei Neubauhof Quelle: eob

Am 16. Dezember wurde in der Nähe dieses Standortes, unweit des Richtenberger Sees, am Radweg von Franzburg nach Tribsees, eine Informationstafel mit Blick zum früheren Klosterstandort eingeweiht. Bezahlt hat sie die Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte; Text und Plan stammen von Michael Schirren vom Landesamt für Kultur und Denkmalpflege.

Klostersteine wurden überall vermauert

Die Hinweistafel bei Neubauhof am Radweg nach Tribsees. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Tafel zwei steht auf dem Gelände der Franzburger Stadtkirche. „Die Idee stammt von Karl-Heinz Grießbach“, würdigte Schirren. Er gab auch den Hinweis auf Steine, die ursprünglich für die riesige Klosterkirche verwendet und hierher gebracht wurden. Sie umgeben nun die Tafel. Weitere Klostersteine wurden überall in der Stadt vermauert. Auch für die Gestaltung der nahe Franzburg liegenden Mönchsquelle wurden sie verwendet und nicht nur dort. „In Damgarten gab es noch vor 30 Jahren ein Steinlager“, berichtete Grießbach.

Infotafel in Franzburg mit dem Plan Quelle: Eckhard Oberdörfer

Gewaltiger Klosterkomplex

Die Stadtkirche ist nur der südliche Querhausarm der Klosterkirche, dieser Rest bekam 1876/77 seine heutige Gestalt. Auf dem Plan sind die gewaltigen Ausmaße der mittelalterlichen Kirche und des Klosterkomplexes nachvollziehbar. „Es ist eines der größten archäologischen Kirchendenkmale Mecklenburg-Vorpommern“, so Schirren.

Ein Modell ist in der Franzburger Galerie zu sehen, informierte der Franzburger Bürgermeister Helmut Holder. Er habe als Kind mit anderen dafür gesorgt, dass das Dach nicht einstürzte. „Wir haben tonnenweise Schutt, der im Gewölbe lag, geborgen und nach unten transportiert“, erzählt er. Damals war die Kirche schwer beschädigt. 1968 mussten die Gottesdienste ins Gemeindehaus verlegt werden. Ab 1970 folgte die Wiederherstellung.

Bei der Einweihung der Tafel: Karl-Heinz Grießbach, Michael Schirren vom Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, Irmfried Garbe, der Vorsitzende der AG für pommersche Kirchengeschichte und der Franzburger Bürgermeister Helmut Holder, bei der Einweihung (von links) Quelle: Eckhard Oberdörfer

Von Eckhard Oberdörfer