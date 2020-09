Greifswald

Das Akkordeon und ein kräftiger Shanty durften bei der Stippvisite auf dem Segelschulschiff „Greif“ natürlich nicht fehlen: Der Shanty-Chor „De Prerow Stromer“ überreichte dem Förderverein Rahsegler Greif e.V. am Dienstag einen Umschlag mit 1053,70 Euro. Das Geld hatte der Chor am Wochenende mit einem Benefizkonzert in Prerow zugunsten der sanierungsbedürftigen Schonerbrigg ersungen. Zu dem Schiff habe der Chor eine ganz besondere Beziehung, erzählt Chorleiter Peter Malt. „Die ,Greif’, das sind unsere Lieder. Wir singen von Segeln, von Wellen, vom Wind und dem Meer – all das, was dieses Schiff ausmacht.“ Auf dem Schiff wurden die Fotos für mehrere CD-Cover geschossen. Zum 60. Geburtstag der „Greif“ gab der Shanty-Chor auf dem Schiff ein Konzert, wie Malt berichtet.

Spendenkonto „Rettet die Greif“ Auch Sie können auch mit einer Spende die Sanierung der „Greif“ unterstützen. Spendenkonto: Sparkasse Vorpommern Zahlungsempfänger: Förderverein Rahsegler Greif e. V. IBAN: DE 57 1505 0500 0102 1025 11 Verwendungszweck: Rettet die Greif

„Rolling Home“ bei der Rückkehr

Julia Sudowe vom Förderverein nahm den Spenden-Umschlag mit einem strahlenden Lachen und einem großen Dankeschön entgegen. „Toll, dass Sie für uns gesungen haben“, so Sudowe. Das Geld wurde noch am selben Tag auf das OZ-Spendenkonto eingezahlt. Auch gab es eine erste lockere Verabredung für den 70. Geburtstag der „Greif“, den das Schiff, so Betriebsleiter Friedrich Fichte, im kommenden Jahr hoffentlich auf einer Werft begeht. „Wir sollten die Tradition, dass der Chor zum runden Geburtstag auf der ,Greif’ singt, aufrechterhalten“, wünscht er sich. Shantys werden übrigens auf der „Greif“ auch heute noch gesungen, beispielsweise am Ankerspill. Bei der Rückkehr in den Hafen sei der Shanty „Rolling Home“ ein Muss, so Bootsmann Bob Greiner-Pol.

Von Martina Rathke