Die Handschrift von Wolfgang Sohn ist in Barth allgegenwärtig

„Das Einzige, was von uns überlebt, sind unsere Werke, die Kinder unseres Geistes, unseres Wissens und Fühlens. An ihnen bricht sich der Strom des Todes. Sie bleiben. Sie dauern als unorganisches, immaterielles Abbild dessen, was wir sind.“ Diese Worte des Schriftstellers Klaus Modick gelten auch für den Künstler Wolfgang Sohn, der Mittwoch 80 Jahre alt geworden wäre. Dessen Gesamtwerk ist schier unerschöpflich. Vieles ist noch im öffentlichen Raum sichtbar.

So bittet die Schrift „Nehmt Rücksicht!“ auf den von ihm entworfenen gelben Schildern mit Wildschwein, Hirsch, Reh und Igel die Auto fahrenden Raser auf dem Zingst und Darß um Achtsamkeit. Für die Stadtwerke und für die Barther Wohnungsbaugesellschaft schuf er ein Signet. Das Bibelzentrum in der Sundischen Straße ist wohl das Herzstück der Stadt Barth. Den Räumen der im 14. Jahrhundert errichteten und hervorragend restaurierten Hospitalkirche St. Jürgen gab Wolfgang Sohn Inhalt, Form und Seele. Das geschah nach den Vorgaben und Wünschen der Evangelischen Haupt-Bibelgesellschaft zu Berlin und Altenburg unter Leitung von Pfarrer Ekkehard Runge und vielen Mithelfern.

Im Barther Bibelzentrum wird an Wolfgang Sohn erinnert. Quelle: Elke Erdmann

Anerkennung durch Schönschrift

Wolfgang Sohn kam am 29. September 1941 im ostpreußischen Landsberg bei Königsberg zur Welt. Der Vater litt im Krieg, die Mutter floh mit drei Kindern zur Großmutter nach Greifswald. Dort wurde er eingeschult. Die Familie folgte dem heimgekehrten Ernährer in seine Arbeitswelt nach Wolgast und Sassnitz. Das empfindsame Flüchtlingskind Wolfgang wurde früh geprägt: „Immer wieder aufstehen in der neuen Klasse, sagen, wie man heißt, woher man kommt.“ Unter mehr als 36 Schülern wurde er kaum beachtet. Er begann, schön zu schreiben. Dadurch fand er Anerkennung, auch über das Malen und Zeichnen.

Die Mutter war Schneidermeisterin. Von ihr lernte er nähen, empfing die Liebe zum Garten, lernte kochen und backen und erbte ihren Humor. In Stralsund wurde Dagmar Puttnies-Munk, Lehrmeisterin für Werbung, seine Ausbilderin, als er Dekorateur- und Plakatmaler lernte. Sie war Flüchtling aus Driesen-Vordamm in Posen.

Erste Arbeiten für Stralsunder Kabarett

Wolfgang Sohn studierte anschließend an der Fachhochschule für angewandte Kunst in Heiligendamm und ließ sich zum Grafikdesigner ausbilden. Dort lernte er die Goldschmiedin Eva Sohn kennen, die gleichfalls in Heiligendamm studierte. Mit ihr lebte er seit 1976 in Barth in einer Haushälfte im Scharlackenweg in dem Siedlungsgebiet von 1936. Während Eva grazilen Schmuck entwarf und fertigte, floss Wolfgangs Ideenreichtum in zahlreiche Plakate und Programmhefte für das Stralsunder Kabarett, das in der DDR „Seeigel“ und nach der politischen Wende „Sägefische“ hieß.

Signets wurden sein Spezialgebiet. Er schuf zahlreiche Logos, darunter für die Kammermusiktage den geigenden Reiter für den Art Club um Martin Panteleev, dessen Gründungsmitglied Wolfgang Sohn war. Sein Logo für das „Neue Forum“ in den Regenbogenfarben begleitete die Wendezeit.

Familienglück wurde jäh umgebrochen

Grafik, Kunsthandwerk und Malerei gehen bei Wolfgang Sohn zusammen. Seine Arbeiten sind durchdacht, sinngebend, ausgereift und handwerklich gekonnt ausgeführt. Alles war von Hand gemacht, gezeichnet, geschnitten, bis der Computer auch für ihn ein unentbehrliches Arbeitsmittel wurde.

Das Glück im Haus der Familie Sohn wurde im Februar 2000 jäh unterbrochen. Ihr Sohn Georg starb 21-jährig bei einem Verkehrsunfall. Nach seinem Tod hatte das Paar keine Aufträge. Niemand traute sich zu den Unglücklichen. Der Auftrag, das Bibelzentrum zu gestalten, war die Rettung für Wolfgang Sohn. Er sprühte vor Ideen: Glaubensfragen, Reformation, Schöpfungsgeschichte, das Kirchenjahr mit der weltlichen Vitrine. Zwei Etagen gestaltete er.

Enge Kooperation mit Förderverein

Der regenbogenartige Fischschwarm im Bibelzentrum Quelle: Elke Erdmann

Wolfgang Sohn hatte immer das Große und Ganze im Blick. Sein ästhetisches Empfinden lenkte seine Arbeit. Er gestaltete das Kirchenjahr auf Tafeln, schmückte sie mit treffender Symbolik. Der regenbogenfarbige Fischschwarm, in dem es um biblische Fragen geht, ist ein didaktisches Kunstwerk.

Wolfgang Sohn arbeitete eng mit dem Förderverein Dokumentations- und Begegnungsstätte Barth zusammen. Er gestaltete eine Dauerausstellung und Wanderausstellungen zum Thema Juden in Barth 1933-1944. Er entwarf die Stelen für den Gedenk- und Lernpfad vom KZ-Außenlager Barth und eine Stele zum Gedenken an das erste Kriegsgefangenenlager „Stalag Luft I“. Ein kleines Juwel ist die Broschüre „Das Jubiläumsjahr 2005 der Stadt Barth“. Für das Barther Kinderfest entwarf er Buttons zum Anstecken.

Letzte Ruhestätte nahe dem Bibelzentrum

Zu der Zeit, als Wolfgang Sohn immer trauriger wurde und überall Katastrophen sah, rollten die Aufträge an. Die große Nordkirche brauchte Kirchensiegel. Acht Siegel hatte er noch gearbeitet. Im Logo für „Barth Vinetastadt“ sind die St.-Marien-Kirche und das Dammtor umschlungen von einer Welle, die den historischen Stadtkern symbolisiert. Es war die letzte Arbeit des Design-Künstlers.

Am 16. Juli 2015 ging der seelisch Kranke selbstbestimmt aus dem Leben. Er ruht in der Nähe des Bibelzentrums bei seinem Sohn, für den er gemeinsam mit Eva einen kleinen Findling ausgesucht und unweit der Grabstätte eine Tanne gepflanzt hatte.

