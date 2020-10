Die Hotspots für Pilzsammler rund um Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten

Viele Pilzarten halten sich noch zurück in diesem Jahr wegen der langanhaltenden Trockenheit. Dazu gehören unter anderem Trichterlinge, Röhrlinge und Stockschwämmchen, berichtet Reinhard Jürß. Der Ribnitz-Damgartener ist seit 1999 als Pilzberater tätig. Auch der Riesenbovist sei in diesem Jahr spät dran, erzählt er weiter. Deshalb sei der Regen vor ein paar Tagen goldwert gewesen, er werde dafür sorgen, dass die Pilze zahlreicher aus dem Boden sprießen werden.

In den ausgetrockneten Wäldern werde das etwas länger dauern, auf Wiesen oder entlang von Gräben werden die Sammler eher fündig. „In 10, 14 Tagen wird es wesentlich besser aussehen als jetzt“, macht Jürß allen Pilzfreunden Hoffnung. Zu den Pilzen, die er in den letzten Tagen entdecken konnte, gehört auch der Kupferrote Gelbfuß. „Den findet man nicht alle Tage“, berichtet er.

Ausstellung wird regelmäßig ergänzt

Auch wenn die Pilze noch nicht so üppig sprießen, liegen viele Pilzsammler bereits auf der Lauer. Doch welche Pilze sind zum Verzehr geeignet, von welchen sollte man unbedingt die Finger lassen? Antworten darauf gibt eine Frischpilzausstellung im Deutschen Bernsteinmuseum. In Ribnitz ist das nach über 20 Jahren die erste Ausstellung mit Frischpilzen. Damals habe sie in der Schulspeisung stattgefunden, berichtet Reinhard Jürß.

Zwischen 60 und 80 Pilzarten werden in den kommenden Wochen gezeigt. Die Ausstellung soll regelmäßig ergänzt werden, erst am Donnerstag waren der Pilzberater und Axel Attula sowie Henning Schröder vom Deutschen Bernsteinmuseum bei Altheide im Wald unterwegs, um für Nachschub zu sorgen. Auch Pilzexperte Hans-Heinrich Kunde und Anne Simon waren im Einsatz.

Ein Pilz nimmt in der Ausstellung einen besonderen Platz ein. Es handelt sich um die Gemeine Stinkmorchel. Sie wurde in diesem Jahr von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie zum Pilz des Jahres gewählt. Die Gemeine Stinkmorchel (Phallus impudicus) hat gegenüber vielen anderen Pilzen einen großen Vorteil: Bevor der Sammler ihn sieht, macht die Stinkmorchel bereits durch den sehr intensiven Aasgeruch auf sich aufmerksam. Die Stinkmorchel hilft übrigens bei Rheuma und Gicht. Und auch als Aphrodisiakum kann sie eingesetzt werden.

Und wo ist die Pilzsuche besonders erfolgversprechend? Jürß lacht und erzählt, dass natürlich kein erfolgreicher Pilzsammler seine besten Stellen verrät. Aber so viel sagt er dann doch: „Eines der beliebtesten Pilzreviere in der Region Ribnitz-Damgarten ist sicher der Ahrenshäger Wald“. Der liegt links und rechts der Landesstraße 22, in Richtung Schlemmin direkt hinterm Ortsausgang Ahrenshagen. Der Mischwald bietet neben Steinpilzen unter anderem auch Hallimasch sowie das Stockschwämmchen, das auf morschem Holz oder Baumstümpfen wächst. Auch der Wald in Altheide und Neuheide sowie der Darß-Wald lohnen für einen Besuch, sagt der Pilzberater weiter.

Freitags und sonnabends Pilzberatungen im Bernsteinmuseum

Noch ein Tipp vom Experten: Die schonendste Art, Pilze zu ernten, ist das Herausdrehen. „Damit ist gesichert, dass das Myzel im Boden erhalten bleibt“, erläutert Jürß. Und auch diejenigen Sammler, die sich nicht hundertprozentig sicher sind, welche Pilze sie da vor sich haben, sollten diese aus der Erde mit dem Wurzelwerk herausdrehen, wenn sie sie einem Experten oder einer Expertin zur Begutachtung vorlegen. Bei diesen Worten zeigt Jürß in der Ausstellung auf einen Grünen Knollenblätterpilz. Der fühlt sich unter Laubbäumen sehr wohl, besonders unter Eichen. Kommt aber auch in Städten vor, sagt er. „Und er ist tödlich giftig.“

Die Frischpilzausstellung kann zu den Öffnungszeiten des Deutschen Bernsteinmuseums (täglich 9.30 bis 18 Uhr) besucht werden. Für alle Gäste, die nur in die Pilzausstellung möchten, ist der Eintritt frei, es wird jedoch um einen kleinen Obolus gebeten. Jeweils freitags und sonnabends wird im Museum von 16 bis 18 Uhr eine Pilzberatung angeboten.

Von Edwin Sternkiker