Ribnitz-Damgarten

Mit einer ökumenischen Andacht und einem Festkonzert wurde am Sonntag in der Ribnitzer Klosterkirche die Wiedereinweihung der restaurierten Rasche-Orgel gefeiert. Gespielt wurde sie von Friedrich Drese aus Waren. Die Orgel wurde 1839/1840 von Heinrich Rasche (1794-1876) aus Rostock gebaut. Erlernt hatte der geborene Hamburger den Orgelbau möglicherweise bei Joachim Wilhelm Geycke, dem damals einzigen Orgelbauer in Hamburg.

Axel Attula, wissenschaftlicher Leiter des Deutschen Bernsteinmuseums und Vorsitzender des Freundeskreises Kloster- und Stadtgeschichte, sagte anlässlich der Wiedereinweihung: „Es ist ein großes Stück geschafft! Sie klingt wieder – die Stimme dieser hochgewölbten himmlischen Halle. Damit stehen wir in einer 700jährigen Tradition – die wir in vier Jahren auch feiern dürfen und wollen!“ Damit erinnerte Attula an die Gründung des Ribnitzer Klosters im Jahre 1323 durch Heinrich II. von Mecklenburg

Zwei weitere Konzerte geplant

Die Restaurierung des für die Stadt Ribnitz-Damgarten und die Region so wertvollen historischen Instruments wurde durch die Förderung aus Mitteln des Leader-Fonds, eines Förderprogramms aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung ländlicher Räume, ermöglicht. Weiterhin wurde das Vorhaben durch die Stadt Ribnitz-Damgarten, den Freundeskreis Kloster- und Stadtgeschichte, den Museumsverein Deutsches Bernsteinmuseum und durch zahlreiche Einzelspender unterstützt. Die Gesamtkosten für die Restaurierung belaufen sich auf rund 140 000 Euro. Ausgeführt wurden die Arbeiten von Mitarbeitern der Firma Jehmlich Orgelbau Dresden.

Da wegen Corona am Sonntag nur 70 Besucher zugelassen werden konnten, sind zwei weitere Konzerte geplant. Am 16. August gastieren Yoko Seidel (Orgel) aus München und Prof. Ulrike Volkhardt (Blockflöte) aus Hannover/Essen in der Klosterkirche, am 23. August spielt Jan von Busch ( Rostock) Stücke von Haydn und Mozart. (Lesen Sie ausführlich in unserer Dienstagsausgabe)

Von Edwin Sternkiker