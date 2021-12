Ribnitz-Damgarten

Die St.-Marien-Kirche in Ribnitz-Damgarten gibt es jetzt auch in klein. Dank Mario Vetter steht in dem großen Gotteshaus in Ribnitz nun ein Modell der größten Kirche der Bernsteinstadt. „Eine tolle Arbeit, ein sehr schöner Moment“, sagte Pastorin Susanne Attula anlässlich der Übergabe des kleinen Kunstwerks.

Stadtbekannter Modellbauer

Vetter hat sich in der Stadt als Modellbauer bereits einen Namen gemacht, baute unter anderem mehrere Schiffe für das Bernsteinmuseum. Auch ein Modell der Passbrücke hat der 61-Jährige für die stadtgeschichtliche Ausstellung „Grenzland“ angefertigt. Im Jahr 2013 baute Vetter ein Modell des Flugplatzes Pütnitz im Maßstab 1:1200. Die Kirche entstand nun in mühevoller Kleinarbeit im Maßstab 1:125.

Allein zwei Wochen habe er gebraucht, um jeden einzelnen Backstein auf der Kirche zu tupfen. Insgesamt hat Vetter fünf Wochen täglich an dem Projekt gearbeitet – 58,5 Zentimeter lang und 47 Zentimeter hoch ist ein detailgetreues Modell der Stadtkirche entstanden, das einen guten Zweck erfüllen soll. Es dient als Spardose. Besucher des Hauses können hier für die Sanierung des Kirchturms spenden. Die OSTSEE-ZEITUNG Ribnitz-Damgarten sammelt anlässlich der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ dieses Jahr für die etwa 450 000 Euro teure Risssanierung des Turms.

Der Kirchturm der St. Marien-Kirche in Ribnitz-Damgarten. Quelle: Robert Niemeyer

Ruhige Hände und Ausdauer

„Ich hatte eine große Freude daran“, erklärt Mario Vetter. Mehrfach sei er um die originale Kirche herumgeschlichen, damit ihm auch kein Detail entgeht, wie beispielsweise das fehlende Fenster an der Nordwand, auf deren Innenseite die Orgel steht. „Ruhige Hände und Ausdauer sind notwendig“, so der 61-Jährige. Wichtig sei der größtmögliche Wiedererkennungswert.

Mario Vetter hat das Kirchenmodell in Diensten des Vereins zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung (VFAQ) angefertigt. Seit drei Jahren arbeitet Vetter für den VFAQ. Sein Chef Jan Berg, gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender des kürzlich gegründeten Kirchbauvereins St. Marien Ribnitz, ist voll des Lobes. „Solch ein Modell muss auch eine gewisse Qualität haben. Und Herr Vetter ist der Richtige dafür“, so Jan Berg.

Als Dankeschön gab es von Pastorin Susanne Attula eine Tüte mit Weihnachtssüßigkeiten. Gemeinsam hoffen die Beteiligten nun, dass weitere Spenden zusammenkommen, um das 45 Meter hohe Wahrzeichen der Stadt zu erhalten.

