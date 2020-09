Die „Segel-Piraten“ vom Darß

Niederdeutsch

Seit 2017 gibt es das Fach Niederdeutsch. Es ist als Abiturfach vom Bildungsministerium anerkannt. Es gibt sechs sogenannte Schulen mit dem Schwerpunkt Niederdeutsch: in Wismar, Crivitz, Dömitz, Laage, Demmin und in Stavenhagen – dort bringt der Pädagoge Michael Gielow rund 100 Schülern von der 7. bis zur 9. Klasse das Plattdeutsche näher. Er sagt: „Unsere Schule würde sofort einen Niederdeutsch-Lehrer in Vollzeit einstellen“, so groß sei der Bedarf.

Schach

Das Brettspiel als Wahlfach gibt es zum Beispiel in Rostock-Evershagen. Der Spielleiter Schulschach von der Schachjugend MV, Jörg Sonnenberger, sagt, Schach helfe, dass Schüler konzentrierter arbeiten und zielorientierter Probleme lösen. In der Grundschule Rostock-Lichtenhagen wird Schach beispielsweise als Anwendung in der Mathematik integriert. Darüber hinaus wird Schach in vielen Schulen in Arbeitsgemeinschaften gespielt.

Angeln

Neu ist, dass der Landesanglerverband MV über ein ganzes Schuljahr zum Beispiel in Hagenow montags Angelunterricht anbietet –Theorie und Praxis. „Die Erfahrungen haben gezeigt, etwa an der Schule in Satow, dass ein halbes Jahr Unterricht für die Fülle an Theorie zu knapp bemessen ist“, sagt Christoph Wittek vom Verband. Ziel des Unterrichtes sei unter anderem, den Respekt vor Fischen auszubilden, die Verantwortung Tieren gegenüber zu stärken, die Kenntnisse über Ökosysteme zu vertiefen oder die tierschutzgerechte Verwertung und Behandlung der Fänge zu erlernen. Am Ende steht die Prüfung für den Fischereischein.

Feuerwehr

Brandschutz, Rettung, Ehrenamt – das sind einige Punkte des Feuerwehrunterrichts an vier Schulen im Landkreis mecklenburgische Seenplatte. Das dreijährige Pilotprojekt geht ins zweite Jahr und der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Norbert Rieger, zieht ein erstes Fazit: „Der Unterricht läuft ausgezeichnet – wir haben bereits zwölf weitere Schulen in der Warteschleife und können den Bedarf noch nicht decken.“ Mehr als 50 Kinder der 4., 5. und 6. Klasse sind pro Jahr dabei. Ziel des Unterrichts ist die Stärkung der Selbsthilfe-Fähigkeiten in der Bevölkerung. „Unser Bestreben ist es, nach dem Pilotprojekt flächendeckend mit dem Unterricht fortzufahren“, sagt Rieger.