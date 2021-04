Die Stadt Ribnitz-Damgarten unterstützt Welcome-Team

Ribnitz-Damgarten

Die Stadt Ribnitz-Damgarten unterstützt das „Welcome-Team Ribnitz-Damgarten“ der evangelischen Gemeinde Ribnitz, das sich bereit erklärt hat, zwei weitere Familien mit Kindern bei der Integration zu unterstützen, die über das zugewiesene Kontingent hinaus Aufnahme in der Stadt finden sollen. Einen entsprechenden Beschluss fassten die Stadtvertreter in ihrer Sitzung im Begegnungszentrum am Mittwoch bei zwei Nein-Stimmen.

Dem Beschluss zugrunde lag ein Antrag der Fraktionen CDU/FDP, Die Unabhängigen, SPD/Grüne und Die Linke. Die Stadt unterstützt damit, wie zahlreiche weitere Kommunen in Deutschland, die Initiative „Seebrücke – Schafft sichere Häfen“. Stadtpräsident Hans-Joachim Westendorf (Fraktion CDU/FDP) dankte ausdrücklich dem Welcome-Team Ribnitz-Damgarten und speziell Janett Harnack für deren Engagement.

14 anerkannte Flüchtlinge leben in Ribnitz-Damgarten

In der Sitzung der Stadtvertreter informierte Eleonore Mittermayer, Leiterin des Haupt- und Personalamtes, darüber, dass es zur Zeit 14 anerkannte Flüchtlinge in der Stadt gebe und 24 Asylbewerber. Zehn Asylbewerber seien dezentral untergebracht, 14 in der Gemeinschaftsunterkunft Körkwitz.

Coronabedingt mussten die Aktivitäten stark eingeschränkt werden, so konnte im vergangenen Jahr lediglich der Vogelpark Marlow besucht werden. Dennoch funktioniere auch in Coronazeiten das zur Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber aufgebaute Netzwerk nach wie vor sehr gut, schätzt Eleonore Mittermayer ein. In diesem Jahr soll ein „Kochbuch der Nationen“ herausgebracht werden, informierte die Leiterin des Haupt- und Personalamtes weiter. Die Idee: Zugewanderte Familien stellen sich vor und kochen ihre Lieblingsrezepte. Daraus wird dann ein Rezeptbuch. In welcher Auflagenhöhe es erscheinen werde, sei noch nicht klar, auf jeden Fall werde aber demnächst eine Küche angemietet.

AfD-Stadtvertreter Stefan Giese wollte wissen, wie viele von den in der Stadt lebenden anerkannten Flüchtlingen eine Arbeit hätten und wie viele von ihnen Sozialleistungen bekommen. Eleonore Mittermayer sagte, dass sie darüber in der nächsten Sitzung der Stadtvertretung informieren werde.

Von Edwin Sternkiker