Qualitäts-Fahrzeuge aus Pommern wurden 100 Jahre produziert

Stettin

Die Stettiner Firma Stoewer war der drittälteste deutsche Automobilproduzent. Im ersten Teil der kleinen Serie zum Unternehmen ging es um die Ausstellung ihrer Wagen, die es jetzt in der Odermetropole zu bewundern gibt.

Die Firma fing klein an. Bernhard Stoewer (1834–1908), geboren im hinterpommerschen Pyritz, war gelernter Mechaniker und Büchsenmacher. Mit 24 Jahren gründete er in Stettin eine feinmechanische Reparaturwerkstatt. Kurze Zeit später begann er hier mit der Produktion von Nähmaschinen nach dem System Singer. Die Nähmaschinen-Fabrik und Eisengießerei Bernhard Stoewer war die zweite Nähmaschinenfabrik Deutschlands. Wurden im ersten Jahr nur drei Nähmaschinen ausgeliefert, waren es 1877 zweitausend, 1890 achtzehntausend und 1905 gar siebzigtausend. Ein Großteil ging in den Export. Ab 1893 baute Bernhard Stoewer Qualitätsfahrräder der Marke Stoewer’s Greif. Drei Jahre später wurde das Unternehmen das Stammwerk in die Aktiengesellschaft Nähmaschinen- und Fahrräder Fabrik Bernhard Stoewer umgewandelt. Ab 1903 wurden auch Schreibmaschinen produziert. Nach dem Tod des Gründers leiteten seine beiden Schwiegersöhne das Unternehmen. In der Weltwirtschaftkrise ging die Firma 1931 in die Liquidation. 1 868 500 Nähmaschinen, 310 000 Fahrräder und 134 600 Schreibmaschinen waren hergestellt worden. Die Rheinmetall-Werke in Sömmerda in Thüringen übernahmen einen Teil der Schreibmaschinenproduktion, die Bielefelder Falter-Werke erwarben das Recht auf den Namen „ Stoewer’s Greif“ und produzierten fortan Fahrräder unter diesem Namen. Das letzte Stoewer’s-Greif-Fahrrad lief 1999 in Bielefeld vom Band.

Eine Stoewer’sche Nähmaschine Quelle: Sammlung Rosenthal

Das Aus der Nähmaschinen-, Fahrrad- und Schreibmaschinenproduktion bedeutete nicht das Ende der Firma Stoewer. Die Familie fügte der „Stadt im Grünen“ ein weiteres Juwel hinzu: Die Stoewer-Automobilproduktion. Die pommersche Provinzhauptstadt war nach der Fertigstellung der Kaiserfahrt zum größten deutschen Ostseehafen geworden. Die Stettiner Maschinenbau Actien-Gesellschaft Vulcan, zu Beginn des 20. Jahrhunderts eines der größten privaten Unternehmen in Deutschland, bot Arbeit für 7000 Menschen. Hier entstanden zu dieser Zeit die größten und schnellsten Passagierschiffe der Welt. Zusätzlich baute die Werft über 4000 Dampflokomotiven. Die Ozeandampfer „Kronprinz Wilhelm“ und „Kaiser Wilhelm II.“ durften sich gar mit dem Blauen Band für die schnellste Überquerung des Ozeans schmücken. Die Firma Stoewer mit zeitweise 1200 Mitarbeitern befand sich also in guter Gesellschaft (wird fortgesetzt).

Von Erwin Rosenthal