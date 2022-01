Greifswald

Die Greifswalder Marienkirche ist in Sachen Turmuhren den anderen Gotteshäusern der Universitätsstadt ein Stück voraus. Denn das 110 Jahre alte Uhrwerk ist das einzige, das in Greifswald noch wirklich einen Zeitmesser einer Kirche antreibt. Die fast 500 Kilogramm schweren Gewichte müssen mit einer Kurbel nach oben befördert werden. Bei der Planung für die Sanierung dieses Uhrwerks im Auftrag der Kirchengemeinde – schließlich soll das zuletzt zur städtischen 750-Jahr-Feier 2000 vergoldete Zifferblatt immer allen Hansestädtern die richtige Zeit verkünden –, wurde ein unbeachtetes Ausstattungsstück quasi „wiederentdeckt“.

Es ist eine kleine Uhr über dem Mittelportal, sichtbar wenn man aus dem Gotteshaus hinausgeht und darauf achtet. Die Zeiger fehlen. Sie war an das Werk der Turmuhr angeschlossen. Das Gestänge ist noch vorhanden, ebenso wie zwei kleine Glocken in der Turmhalle. Sie sollen in Zukunft wie die Glocken im Turm künftig zu jeder Viertel- und vollen Stunde geschlagen werden. Die Kosten der Uhrsanierung werden auf etwa 20 000 Euro geschätzt. Dafür sammelt die Kirchgemeinde Spenden.

Andere Vier auf römischen Zifferblättern

Zwar gibt es Predigeruhren, die den Pastor mahnten, nicht gar zu lange zu reden. Aber der auf der Kanzel stehende Seelenhirte konnte das Zifferblatt schwerlich sehen, sich allenfalls an den Schlägen der Glocken orientieren. Vielleicht war es einfach nur ein Service für Gottesdienstbesucher.

„Die Uhr ist kein Unikum“, sagt der Grimmer Uhrenexperte Udo Griwahn, der für die Planung der Sanierung der Kirchturmuhr verantwortlich zeichnet. „Aber sie ist sehr selten.“ In Schleswig-Holstein und wohl auch im mecklenburgischen Friedland gebe es vergleichbares.

In der Stralsunder Nikolaikirche steht im Turm das Zifferblatt mit Werk der alten Turmuhr. Sie wurde dort abgestellt, um sie vor Schäden zu bewahren, so Küsterin Annemarie Wossidlo. Laut Inschrift lieferte sie die Traditionsfirma Eduard Korfhage & Söhne aus Buer bei Melle. Laut Udo Griwahn befindet sich deren Uhrwerk nicht mehr in Stralsund. Das jetzige stamme aus Leipzig. Auf dem Zifferblatt der 1912 gefertigten Uhr sind arabische Ziffern zu sehen. Auch bei denTurmuhren von St. Marien und St. Nikolai Greifswald ist das so. Bei der jetzigen Turmuhr von St. Nikolai Stralsund sind es hingegen römische Ziffern, ebenso wie bei dem Zeitmesser im Innenraum der Marienkirche der Universitätsstadt.

Vier wird dort IIII geschrieben. Das soll bei 90 Prozent der Zeitmesser mit römischem Zifferblatt so sein. Eine Erklärungsvariante ist, dass der französische Sonnenkönig für sich selbst die Schreibweise Ludwig XIIII., der Alternative zu Ludwig XIV., vorgezogen haben soll.

Von Eckhard Oberdörfer