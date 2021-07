Barth

Die Wikinger erobern am Wochenende die Vinetastadt Barth. Schauplatz der Schlachten sind die Anlagen. Dort schlagen die Krieger von Freitag bis Sonntag ihr Lager auf, Mittelalter-Händler bieten Waren feil, Spielleute verzaubern mit ihrer Musik und in Tavernen wird zu Speis und Trank gebeten.

Der Organisator

Heiko Fritz, Organisator des Mittelaltermarktes in den Barther Anlagen. Quelle: Anja Krüger

Organisator dieses Mittelaltermarktes ist Heiko Fritz. Der 46-Jährige ist in Barth aufgewachsen, lebt mittlerweile mit seiner kleinen Familie in Richtenberg. Geschichtliches, speziell die Wikingerzeit, habe ihn schon in Kindheitstagen fasziniert, erzählt er. „Aber zu DDR-Zeiten wurde ich ausgebremst, wenn es darum ging, meinen Wissensdurst zu stillen“, sagt er. Das hat sich mit der politischen Wende geändert und inzwischen dreht sich sein Leben beinahe ausschließlich um die Wikinger und ums Mittelalter.

Seit 2002 ist er als selbstständiger Markthändler auf Mittelaltermärkten unterwegs, hat auf einem Markt auch seine Frau kennengelernt, organisiert seit 2006 den Wikinger- und Slawenmarkt in Garz auf Rügen. Aber wie schon im vergangenen Jahr hat er diesen auch in diesem Jahr absagen müssen. „Spontan kam dann die Idee, in den Barther Anlagen einen Mittelaltermarkt zu organisieren“, erzählt er. Weil er genug hat von der Isolation, die Corona für ihn mit sich gebracht hat. „Der Lockdown hat echt an der Psyche gezehrt“, sagt der aufgeschlossene Mann, der einst Betriebswirtschaft und Wirtschaftsinformatik studiert hat, aber damit nie beruflich durchgestartet ist.

Geschichten über Wikingergibt es in der Taverne

„Im Büro zu hocken, ist nichts für mich“, begründet er. Um so mehr sehnt er sich nach dem mittelalterlichen Marktleben. Seine Gleichgesinnten, mit denen er bis 2019 jährlich die Schlacht um Garz ausgetragen hat, hat er sofort für Barth begeistern können. „Alle sind froh, dass sie wieder auf Märkte können“, weiß Fritz, der seit 2004 Mitglied in historischen Vereinen zur Darstellung von Lebensweise und Handwerk der Eisen- und Wikingerzeit ist und seit 2006 bedeutende Plätze und Runensteine der Wikingerzeit erforscht und in Büchern – in Reiseführern – veröffentlicht. Erst im Juni ist der vierte Band seiner Reihe „Midgard - Auf den Spuren der Wikinger“ erschienen.

Wer etwas über die Wikingerzeit erfahren möchte, ist also gut beraten, am Wochenende in der Taverne in den Barther Anlagen einen Met (den gibt es dort übrigens auch in alkoholfreier Variante) zu trinken oder ein Honigbier. Heiko Fritz räumt gerne Missverständnisse über die Wikinger aus.

Was das Mittelalterspektakel noch bietet

Los geht das Mittelalterspektakel in den Barther Anlagen am Freitag um 16 Uhr. „Einige der Händler werden dann aber erst kommen. Aufbau mit Gästen nennen wir das“, scherzt der Organisator. Hauptsächlich spielen sich das mittelalterliche Geschehen mit den Kämpfen (der Schlacht um Vineta) und der Händlermarkt, auf dem es unter anderem Schmuck, Seife und Mittelalterbedarf gibt, sowie die Auftritte der Spielleute am Sonnabend zwischen 12 und 22 Uhr ab. Ein Highlight wird es aber schon am Freitag geben. „Eine Feuershow“, sagt Fritz. Diese sei dann auch noch einmal für den Sonnabend geplant.

Außerdem können die Besucher an den drei Tagen Handwerkern, wie beispielsweise einem Schmied, bei der Arbeit zusehen und sich am Bogenschießen oder Armbrustschießen versuchen. Am Sonntag um 18 Uhr endet der Mittelaltermarkt.

Heiko Fritz hofft, dass der Mittelaltermarkt gut angenommen wird. „Zum einen, weil wir dann gern auch im nächsten Jahr wieder die Schlacht um Vineta hier austragen würden. Aber die Idee dahinter ist auch, die Freilichtbühne in den Barther Anlagen zu beleben und damit zu erhalten“, sagt er. „Weil es einfach eine ganz besondere Atmosphäre hier ist“, begründet der 46-jährige, der vor mehr als 20 Jahren unter anderem aus diesem Grund auch das Barther Metal Open Air (BMOA) in den Anlagen ins Leben gerufen hat. Dieses soll auch in diesem Jahr wieder stattfinden – vom 19. bis 21. August.Mittelaltermarkt in den Barther Anlagen: Freitag von 16 bis 22 Uhr, Sonnabend von 12 bis 22 Uhr, Sonntag von 12 bis 18 Uhr; Eintritt frei, um Spenden für den Erhalt der Freilichtbühne wird gebeten; Parkplätze werden ausgeschildert

Von Anja Krüger