Ribnitz-Damgarten

Der Sommer ist da, es ist heiß. Auch das Wochenende kündigt sich mit hohen Temperaturen an. Der Strand ist hier natürlich die erste Wahl. Wem der Sinn nach etwas Kultur steht, wird aber auch nicht enttäuscht. Hier sind unsere Veranstaltungstipps zum Wochenende für die Region Fischland-Darß-Zingst.

Kleines Jazzfest in Ahrenshoop

Im vergangenen Jahr fiel das Jazzfest in Ahrenshoop aufgrund der Corona-Pandemie aus. Auch in diesem Jahr sind die Corona-Regeln eine Herausforderung. Dennoch möchte die Kurverwaltung Ahrenshoop den Gästen ein klein wenig Jazzfest-Feeling von Freitag bis Sonntag, 18. bis 20. Juni, bescheren. In „Evas Sommergarten“, hinter der Strandhalle Ahrenshoop, gibt es elf Einzelkonzerte.

Das Programm: Freitag, 18. Juni, 16 Uhr Horst Hansen Trio, 20 Uhr Ahrenshooper Social Club (ausverkauft). Sonnabend, 19. Juni, 11 Uhr Catfish Row, 13 Uhr Cielo e Terra, 15 Uhr Dave Goodman, 17 Uhr Sharks Moove, 19 Uhr Destinesia, 21 Uhr Spanish Mode. Sonntag, 20. Juni, 10 Uhr Ulrike Mai & Lutz Gerlach, 12 Uhr jeneeny & friends, 14 Uhr Boogie Royale.

Tickets sind zum Preis von 20 Euro in der Kurverwaltung Ahrenshoop, Kirchnersgang 2, sowie online zzgl. VVK-Gebühren unter www.ostseebad-ahrenshoop.de/tickets erhältlich. Nach Verfügbarkeit können Tickets auch an der Abendkasse erworben werden.

Mittsommer-Remise in Behrenshagen

Am Sonntag, 20. Juni, wird in Behrenshagen zur Mittsommer-Remise geladen. Seit einigen Jahren werden das Gutshaus und der Park Behrenshagen von den Eigentümern Roberto und Britta Siebenbürgen behutsam und liebevoll saniert. Sichtbar blühen Haus und Park wieder zu neuem Leben auf. Ausgewählte Veranstaltungen laden Kulturinteressierte und Gartenbegeisterte zum Wandeln unter alten Bäumen nach Behrenshagen ein. Am Sonntag wird in der Gutshofstraße 1 ein kleines Programm geboten. Um 11.30 und 15 Uhr gibt es Parkführungen und Gespräche mit den Eigentümern, um 13.30 Uhr eine Kurzeinführung in Gehölzschnitte durch Gartenbaumeister John-Philipp Glaevk, ab 16 Uhr Gitarrenklänge im Park.

Konzert in Born und Ribnitz

Du holde Kunst, ich danke Dir!; heißt es am Freitag, 18. Juni, um 17.30 Uhr und 20 Uhr in der Fischerkirche in Born. Acht Studentinnen und Studenten des Instituts für Musikpädagogik der Musikhochschule „Franz Liszt“ Weimar musizieren in diesem abwechslungsreichen Konzert sowohl solistisch als auch im Trio und werden einen farbigen Klangstrauß präsentieren. Mit dem Klavier vereinigen sich abwechselnd Klarinetten, Geigen, Cello und Gesang. Karten gibt es in der Kurverwaltung Born unter Tel. 038234 50421 oder per E-Mail an info@darss.org.

Am Sonnabend gibt es abermals die Gelegenheit, die Studentinnen und Studenten zu erleben, und zwar im Rahmen des 27. Orgelsommers um 20 Uhr in der St.-Marien-Kirche in Ribnitz. Bei freiem Eintritt wird um eine Kollekte gebeten. Es gelten die AHA-Regeln, Negativtest. Das nächste Konzert im Rahmen des 27. Orgelsommers ist am Mittwoch, 23. Juni, um 20 Uhr mit dem Trio Choralconcert unter dem Titel „Hohes Lied“. Karten gibt es in der Tourist-Information.

Cartoons in Prerow

Endlich wieder Leben in der Region, endlich wieder Spaß – und endlich wieder Witz: Das gilt vor allem für Prerow, wo am Wochenende das Cartoon-Air startet. „Blöde Bilder“ sind in diesem Jahr am Kulturkaten „Kiek in“ zu sehen. Richtig los geht die Ausstellung am Sonntag mit dem musikalischen Eröffnungsrundgang um 11 Uhr. Sechs beteiligte Cartoonisten werden vor Ort sein und „mit Abstand und Anstand“ Ausstellungskataloge signieren.

Kunsthandwerkermarkt am Barther Hafen

Von Bernstein und Schmuck bis Keramik, von Stein- und Holzkunst bis Korbwaren: Am Sonnabend und Sonntag laden Kunsthandwerker aus MV und einer aus Stettin an den Barther Hafen.

Enrico Kocsis ist mit einem Stand – mit Korbwaren und Bernstein – auf dem Markt vertreten. Quelle: Arndt Glaeser

Jeweils von 10 bis 18 Uhr bieten sie nicht nur ihre Kunstwerke feil, ihnen kann auch bei der Arbeit über die Schulter beziehungsweise auf die Finger geschaut werden.

Von Robert Niemyer/Anja Krüger