Ribnitz-Damgarten

Die OZ-Lokalredaktion Ribnitz-Damgarten sammelt anlässlich der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ in diesem Jahr für den Erhalt des Kirchrums der St. Marien-Kirche. Erste Spenden sind in den vergangenen Tagen bereits auf dem Spendenkonto eingegangen. Doch was macht die Ribnitzer Stadtkirche eigentlich aus? Wo kommt sie her? Ein Überblick über die wechselhafte Geschichte des Ribnitzer Wahrzeichens.

Ribnitz selbst wurde erstmals 1233 urkundlich erwähnt. Die Kirche wurde zu ähnlicher Zeit angelegt, und zwar als dreischiffige spätromanische Hallenkirche. Einen Turm hatte das eher quadratische Gebäude damals noch nicht. Mehrfach wurde der Backsteinbau im Laufe der Zeit verändert. Die größte Veränderung gab es nach einem Brand im Jahr 1455. Die Kirche wurde nach Osten erweitert und ein Chor wurde gebaut. Der Turm wurde erst nach 1455 errichtet. Ursprünglich war dieser 100 Meter hoch und damit mehr als doppelt so hoch wie der Turm heute. Der Hundert-Meter-Turm war damit auch Orientierungspunkt für Seefahrer.

Der große Stadtbrand von 1759

Der letzte große Stadtbrand in Ribnitz zerstörte auch die Kirche bis auf die Grundmauern. Der Turmhelm stürzte an diesem Tag, dem 14. März 1759, ins Gewölbe hinab.

So sah es in den 1980er Jahren im Inneren der St. Marien-Kirche aus. Quelle: Robert Niemeyer

Es dauerte einige Jahre, bis die Kirche wieder aufgebaut werden konnte. Erste Gedanken dazu, die der Ribnitzer Zimmermeister Johann Christoph Menhardt vorstellte, wurden abgelehnt. Sein erster Plan sah unter anderem vor, den Turm nicht wieder aufzubauen. Menhardt war bei den Geistlichen der Kirche offenbar nicht sonderlich beliebt. Ein zweiter, umfangreicherer Plan wurde ebenfalls abgeschmettert. Stattdessen wandte sich die Kirche an den damaligen Herzog Friedrich, der einen „wirklichen Architekten und Bauverständigen“ beauftragen sollte. Der Herzog beauftragte schließlich seinen Hofbaumeister Johann Joachim Busch mit den Planungen.

Aus Geldmangel begann der Wiederaufbau allerdings erst 1766 und dauerte auch seine Zeit. Am 15. Januar 1769 wurde die Kirche erst wieder eingeweiht. Der Turm wurde allerdings erst ab 1809 wieder aufgebaut. Zehn Jahre später waren die Arbeiten abgeschlossen. Die Aussichtsplattform auf dem Kirchturm wurde 1841/42 von Georg Adolph Demmler errichtet. Auch waren wieder Bäume im Umkreis der Kirche gepflanzt worden.

Vandalismus und Verfall in der DDR

Während die St. Marien-Kirche den Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstand und 1955/56 sogar renoviert wurde, begann einige Jahre später das nächste Drama. Der Anblick war kein schöner, sogar ein ziemlich hässlicher. Schaut man sich Aufnahmen des Innenraums der St. Marien-Kirche aus den 1980er Jahren an, kann man in etwa verstehen, welchen Stellenwert die Kirche in der DDR hatte. Bereits 1967 war die Kirchgemeinde in die Klosterkirche umgezogen.

Die St. Marien Kirche in Ribnitz nach der Renovierung in den 1950er Jahren. Quelle: Robert Niemeyer

Die Gründe: Das 1960 neu gedeckte Dach war nicht wirklich wetterfest. Hinzu kam, dass der schützende Ring aus großen Bäumen abgeholzt wurde. So war das Haus Wind und Wetter schutzlos ausgesetzt. Die entstehenden Schäden waren kaum beherrschbar, deshalb der Umzug. In den folgenden Jahren sorgte Verfall und Vandalismus dafür, dass die Kirche immer unansehnlicher wurde. Das wertvolle Inventar wurde beschädigt. Ein beträchtlicher Teil der barocken Ausstattung ging verloren, ebenso wie die 1883 vom damaligen Hoforgelbauer Friedrich Friese gebaute Orgel, die 1983 abgebaut wurde.

Erst 1980 wurde die Kirche in ein Sonderbauprogramm aufgenommen. Die Arbeiten, in derem Zuge auch die Winterkirche entstand, wurden im September 1985 abgeschlossen. Zuletzt wurde die Winterkirche Anfang dieses Jahres modernisiert. Nun benötigt der Kirchturm dringend Hilfe.

Von Robert Niemeyer