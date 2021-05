Die komplette Saison von Hansa Rostock: 2020/21 von A bis Z

Rostock

Gestern schaffte Hansa Rostock den Aufstieg in die zweite Liga. Nach neun langen Jahren in der dritten Bundesliga. Ein Tag der Freude und eine gute Gelegenheit, auf die komplette Saison zurückzublicken. So lief 2020/21 für den FC Hansa Rostock von A bis Z.

Ausfälle: Für Maurice Litka war die Saison nach einem Kreuzbandriss schon im Dezember zu Ende. Auch Butzen, Reinthaler, Horn, Engelhardt und Ersatzkeeper Voll hatten großes Verletzungspech.

Bester Torwart der 3. Liga ist für viele Fans Markus Kolke. Der Kapitän rettete den Rostockern viele Punkte und hielt in 15 Spielen seinen Kasten komplett sauber.

Corona: Im November erwischte es auch Hansa. Wegen vier Coronafällen im Team musste das Heimspiel gegen Türkgücü München verschoben werden.

Dauerbrenner: Kapitän Kolke verpasste in 38 Spielen als einziger Rostocker keine Minute.

Ewige Tabelle: Hansa ist im Ranking der 2008 gegründeten 3. Liga an Unterhaching und Osnabrück vorbei auf Platz zwei geklettert – hinter Wiesbaden. Auf eine weitere Aufholjagd würde der Koggenklub gerne verzichten.

Flop: Hansa-Chaoten stoppten nach dem Sieg in Unterhaching den Teambus auf der Autobahn.

Gelbe Karten: Die meisten kassierte Jan Löhmannsröben (10), hinzu kam noch ein Mal glatt Rot.

Historie: Wie vor 30 Jahren in der letzten Oberliga-Saison steigen Hansa und Dresden gemeinsam auf. Damals war Hansa vorn und Dynamo die Nummer zwei, dieses Mal ist es umgekehrt.

International ist anders: Mit John Verhoek (Niederlande), Nik Omladic (Slowenien) und Max Reinthaler (Italien) haben nur drei Profis keinen deutschen Pass.

Jubel: Grund zur Freude gab es nicht nur über den Aufstieg am letzten Spieltag. 20 Mal jubelte Hansa über einen Sieg. Nur sieben Spiele gingen verloren.

Krise: War für Hansa in dieser Saison ein Fremdwort. Kurze Ergebniskrisen gab es zwischen dem 8. und 12. Spieltag (vier sieglose Spiele) und vom 14. bis 16. Spieltag (drei Niederlagen am Stück).

Lehrling: Mit 20 Jahren ist Oliver Daedlow der jüngste Feldspieler im Team. In seinem ersten Profijahr brachte es das Eigengewächs auf 18 Einsätze.

Meistertitel: Dafür hat es 30 Jahre nach dem Gewinn des letzten Ost-Titels nicht ganz gereicht.

Null Liga-Einsätze stehen lediglich in der Bilanz der beiden Ersatzkeeper Ben Voll und Luis Klatte. Die 25 Feldspieler kamen in der langen Saison alle zum Zug.

Oldie: John Verhoek ist mit 32 Jahren der Älteste im Kader, gefolgt von Nik Omladic (31).

Punkte: Mit 71 Zählern in der Endabrechnung hat Härtels Mannschaft sieben Punkte weniger auf dem Konto als das Aufstiegsteam 2011 (78).

Qualifikation: Zum ersten Mal seit dem Abstieg 2012 hat Hansa in der Liga das Ticket für den DFB-Pokal gelöst (mindestens Platz 4).

Reise-Meister: Dieser Titel ist Hansa immer sicher. Rund 22 500 Bus- und Flug-Kilometer haben die Rostocker für ihre 19 Auswärtsspiele zurückgelegt. Es hat sich gelohnt: Zehn Partien in der Fremde wurden gewonnen. Ähnlich weite Strecken musste nur der VfB Lübeck zurücklegen (21 000 km).

Serie: Die längste Erfolgssträhne gab es vom 17. bis 26. Spieltag mit acht Partien ohne Niederlage (sieben Siege).

Torfestival: Gegen Viktoria Köln feierte Hansa zu Hause mit dem 5:1 den höchsten Sieg. Genauso viele Tore fielen im Heimspiel gegen Saarbrücken (4:2).

Umbruch: 14 neue Spieler kamen vor oder während der Saison. Einer ging vorzeitig: Adam Straith.

Vollstrecker: Mit 13 Toren ist John Verhoek Hansas treffsicherster Schütze.

Wintercamp: Es geht auch ohne. Corona-bedingt und wegen des engen Terminkalenders fiel das obligatorische Januar-Trainingslager im Süden (zuletzt immer in der Türkei) aus.

Zuschauer: Mit insgesamt gut 38 000 Besuchern ist Hansa der Zuschauer-Krösus in der zweiten Corona-Saison der 3. Liga.

Von Sönke Fröbe