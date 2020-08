Diebe stehlen hochwertige Fahrräder von Urlaubern in Bad Sülze

Bad Sülze

In Bad Sülze Am Kirchplatz wurden in der Nacht von Freitag zu Samstag sechs hochwertige Fahrräder gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, verbringen die Eigentümer der Räder gegenwärtig ihren Urlaub in MV. Alle Räder befanden sich zuvor auf Auto-Fahrradträgern und waren mit zusätzlichen Schlössern gesichert.

Bei den gestohlenen Fahrrädern handelt es sich um je zwei schwarze Räder der Marken KTM und Stevens, einem silberfarbenen Herrenrad der Marke Diamant und um ein grau/blaues Damenfahrrad der Marke Scout. Der Gesamtschaden beträgt ca 6600 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei unter der Nummer 03821/87 50 zu melden.

Von OZ