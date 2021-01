Diebstahl eines Zigarettenautomaten in Trinwillershagen gescheitert

Trinwillershagen

Am Sonntag wurde dem Polizeirevier Ribnitz-Damgarten telefonisch gemeldet, dass in der Schlemminer Straße in Trinwillershagen versucht wurde, einen Zigarettenautomat zu stehlen.

Wurden die Täter gestört?

Vor Ort wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten festgestellt, dass unbekannte Täter versucht haben, den Automaten des Unternehmens Tabaccoland auszugraben. Erde sowie Betonverankerungen befanden sich neben dem Automaten.

Zur Spurensuche und -sicherung kam der Kriminaldauerdienst Stralsund zum Einsatz. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zum versuchten Diebstahl auf. Ein Schaden am Automaten ist nicht entstanden.

