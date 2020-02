Diebstahl im Ribnitzer Famila-Markt

Ribnitz-Damgarten

Bei einem Ladendiebstahl im Famila-Markt in Ribnitz ist offenbar ein Stehlschaden in vierstelliger Höhe entstanden. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei während der Öffnungszeiten am späten Samstagnachmittag gegen 17 Uhr. Ein mutmaßlicher Täter wurde festgenommen. Ein Polizist verfolgte den 30-jährigen Mann zu Fuß und stellte ihn auf der Flucht. Er befindet sich nach wie vor in Gewahrsam.

Möglicherweise waren weitere Täter an dem Diebstahl beteiligt. Aus ermittlungstaktischen Gründen machte die Polizei jedoch keine weiteren Angaben zum Vorgehen der Diebe und zu dem Festgenommenen.

Wie viel wirklich gestohlen wurde, ist ebenfalls noch Gegenstand der Ermittlungen. Einen Teil der Beute ließen die Diebe laut Polizei auf ihrer Flucht zurück. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von Robert Niemeyer