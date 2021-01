Dierhagen/Ahrenshoop

„Hätten wir die Gastronomie geöffnet gehabt, hätten wir weniger Fälle.“ Eine klare Ansage von Marcel-Andree Hübner, die zumindest in seiner Branche von vielen geteilt werden dürfte. Hübner ist Inhaber von drei Gaststätten, dem Störtebeker und dem Orange Blue in Dierhagen und dem Weinfuzzi in Ribnitz-Damgarten. Dass der zweite harte Corona-Lockdown nun verlängert wird, kommt bei Hübner gar nicht gut an.

Seine These: Hätten die die Restaurants öffnen dürfen, hätten die Menschen zu einem großen Teil hier an den Feiertagen gefeiert, unter strengen Regeln, mit den funktionierenden Hygienekonzepten, die die Gastronomen im vergangenen Jahr erarbeitet hatten. „So haben alle zu Hause mit Verwandten gefeiert. Da gibt es keine Hygienekonzepte“, meint Marcel-Andree Hübner.

Anzeige

Noch Mitte November hatte Hübner mit einem Livestream-Festival mit DJs und Livemusik Optimismus verbreiten wollen. Den Kopf nicht in den Sand stecken, hieß es seinerzeit. Nun, fast zwei Monate später, andere Töne. Die Verlängerung des Corona-Lockdowns könne schlimme Auswirkungen haben. „Viele meiner Kollegen planen bereits ihre Insolvenz“, so Hübner. Er selbst beziehungsweise seine Restaurants kommen nur deshalb über die Runden, weil er finanziell von seiner Bank gut beraten werde. „Viele haben solch eine Beratung nicht.“

Mitarbeiter gehen verloren

Ein Lieferservice, den viele Gastronomen anbieten, bringe kaum Umsatz. „Ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagt Hübner. Wenn die Umsätze weiter ausbleiben, würden viele Gastronomen in die Bredouille geraten. „Wir können nicht mehr.“

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein weiterer Aspekt betrifft das Personal. Seine Mitarbeiter befinden sich in Kurzarbeit. Aufgrund der verringerten Einnahmen würden sich viele seiner Angestellten nach neuen Jobs umsehen. „Ich verliere viele Mitarbeiter“, sagt Hübner.

Er überlege sogar, sich an der Initiative „Wir machen auf“ zu beteiligen. Unter diesem Slogan haben Gewerbetreibende angekündigt, am 11. Januar ihre Geschäfte oder Restaurants trotz Lockdown-Verlängerung zu öffnen. „Das sollte durchgezogen werden“, so Hübner.

Lesen Sie auch:

Gleichwohl wolle er sich nicht in die Ecke der Corona-Verschwörungstheoretiker stecken lassen. Er selbst sei an Covid-19 erkrankt gewesen. Seine eigene Vorerkrankung habe sich dadurch verschlimmert. „Die Menschen müssen geschützt werden. Aber in der Gastronomie hat es keine größeren Ansteckungen gegeben“, so Hübner.

„Sicherer kann man sich gar nicht bewegen“

Auch in der Hotelbranche wird es langsam eng. Allzu lange dürfe der Lockdown nicht mehr gelten, meint Susann Plath, Direktorin des Hotels „The Grand“ in Ahrenshoop. „Wir haben die Verlängerung bis Ende Januar erwartet und rechnen damit, dass der Tourismus bei uns auch bis Ende Februar ausfallen wird“, sagt Plath. Trotz der sehr guten Hauptsaison 2020, in der die Hoteliers Einbußen des ersten Corona-Lockdowns weitgehend wettmachen konnten, müsse nun geschaut werden, „wo wir sparen können“, so Plath. Die Mitarbeiter des Hotels befinden sich in Kurzarbeit. „Im Zweifel müssen wir Schulden machen.“

„Wir müssen schauen, wo wir sparen können. Im Zweifel müssen wir Schulden machen“, sagt Susann Plath, Direktorin des Hotels „The Grand“ in Ahrenshoop. Quelle: privat

Derzeit sei das Hotel verwaist. Die Zeit werde genutzt, um Zimmer zu renovieren oder Technik zu erneuern. Hoffnung machen die Vorbuchungen. „Die Reservierung ist besetzt. Es wird ordentlich gebucht“, weiß Susann Plath. Auch sie ist überzeugt, dass die Corona-Konzepte der Hotels funktioniert haben. In MV seien ihr keine größeren Ausbrüche bekannt. „Was unsere Maßnahmen angeht: Sicherer kann man sich gar nicht bewegen.“

Die wichtige Marke für die Hoteliers in der Region sei das Osterwochenende. „Bis dahin kommen wir hin. Aber dann muss es losgehen“, so Susann Plath. Möglicherweise sei deshalb die Stimmung unter den Hoteliers noch einigermaßen „abwartend“. Bis Anfang April, so die Hoffnung, könnte sich die Corona-Situation wieder entspannt haben. „Diese Stimmung kann natürlich schnell umschlagen.“

Von Robert Niemeyer