Wenn mit Muttererde befüllte Pritschenwagen in schöner Regelmäßigkeit ein Dorf durchfahren, wenn deren Ladung an einem bei Touristen beliebten Ort landet und wenn aus dem ganzen Gefahre und Gemache einigermaßen ein Geheimnis gemacht wird – dann sind nicht nur Dierhäger hellwach, sondern hätten in den Orten auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst überall die Alarmglocken geschrillt.

Der Transport von Erde in Richtung des Hafens des Ostseebades kann ja nur einen Grund haben, so die verschiedentlichen Befürchtungen. Klammheimlich will der Kurdirektor Stephan Fellmann hinter dem Spielplatz einen Standplatz für Wohnmobile etablieren. Schon seit längerem wird der Hafen von Gefährten von Wind- und Kite-Surfern geradezu belagert, um bei günstigen Windrichtungen an dem kleinen Strandabschnitt neben dem Boddenhafen eine günstige Einstiegsmöglichkeit zu haben. Und laut Fachmagazinen ist die Zulassungszahl ebendieser Gefährte um gut 40 Prozent gestiegen. Heißt: Die Campingplätze auf der Halbinsel müssen sich umorientieren, erwartet werden muss ein erklecklicher Anteil von Fahrern, die auf Parkplätzen in der Natur übernachten werden.

Wohl und Wehe – der Kurdirektor möchte das Klientel nicht mit ausufernden Auflagen drangsalieren, wohl aber soll die Sicherheit gewahrt werden. Nach vereinzelten Unfällen mit den Drachen, die schon mal in der Takelage der Boote im direkt benachbarten Hafen landeten und zum Teil beträchtliche Schäden verursachten, wurde der Spot kurzerhand gesperrt. Die bunten Drachensegel bei für die Sportler angesagten Windstärken künden von dem Erfolg.

Kurdirektor Stephan Fellmann hat 50 Nisthilfen im Gepäck, die als Ausgleich für die Maßnahmen im Dierhäger Hafen gebraucht werden. Quelle: Timo Richter

Sollte dem Treiben mit Erdanfuhr, Einsatz von Baggern ein Ende bereitet werden? Oder sollte den Wassersportlern ein legaler Standplatz offeriert werden? In dem Ostseebad schlugen die Wellen hoch – Empörung rannte gegen Erlaubnis an. Überhaupt ist die Zahl der Wohnmobile in der Corona-Pandemie stark gewachsen – um mehr als 40 Prozent, wie einem Fachportal zu entnehmen ist. Am Ende ist alles ganz anders: Am Hafen entsteht eine Blühwiese.

Hintergrund ist: Hinter dem Spielplatz am Hafen hatte sich eine wilde Müllkippe entwickelt. Für den Kurdirektor war das nun Grund des Handelns. Denn der Spielplatz war zum hinteren Bereich hin nicht eingezäunt. Gerade dort aber haben Unbelehrbare bestenfalls ihre Gartenabfälle, schlimmstenfalls Elektrogeräte entsorgt. Ungeklärt wird die Frage bleiben, warum Menschen, die ihren Garten pflegen, die ein aufgeräumtes Zuhause wünschen, Abfälle einfach in der Natur entsorgen. „Da wurden einige unschöne Sachen gefunden.“

Der Dierhäger Kurdirektor jedenfalls hat auf solche Handlungen erklärtermaßen „keinen Bock“ mehr. Wilde Müllablagerungen, auch von Gartenabfällen, werden künftig konsequent abgefahren. Allein die Entsorgung der Hinterlassenschaften hinter dem Spielplatz am Hafen haben in der Kurverwaltung mit mehr als 3000 Euro zu Buche geschlagen. Nur zu gern präsentiert Stephan Fellmann die Rechnung.

Nach Entsorgung des Unrates ging es um eine Nutzung der Fläche. Wildes Gestrüpp wurde abgeschnitten, die Fläche mit Mutterboden bedeckt. Stephan Fellmann betont, dass damit keine Erhöhung der Grundfläche einhergehe. Dass dort ein Standplatz für Wohnmobile entstehe, verweist er in die Zukunft. Jetzt werde eine Blühwiese angelegt, was in zwanzig Jahren ist, ....

Es gibt Pläne für den Hafenbereich. Die allerdings würden nicht innerhalb der nächsten zehn Jahre umgesetzt, sagt der Kurdirektor. Angefangen wurde aber schon mal. Unübersehbar ist der Beschnitt der Bäume auf dem Hafen-Vorplatz. Nur noch wie Stangen ragen die Stämme gen Himmel. Auch Stephan Fellmann geht davon aus, dass es auf der Fläche in den nächsten Jahren weniger Schatten geben wird.

Am Hafen in Dierhagen wurden Bäume beschnitten. Quelle: Timo Richter

Eine Blühwiese also, hübsch anzusehen. Allerorten auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst werden solche Flächen angelegt. In Born auch kleinste Flächen, etwa im Bereich von Wegekreuzungen. In Dierhagen ist das nicht allein ein „Statement für die Natur“, sondern nur ein Schritt. Immerhin wurden rund 25 000 Frühblüher im Ortsbereich gesetzt. „Wir hoffen, dass der Tourismus vor Ostern beginnt.“

Wege im Hafengebiet sollen sicher sein, darum mussten laut Stephan Fellmann verschiedene nicht mehr standsichere Pappeln gefällt werden. Der Baumbestand sieht derzeit abrasiert aus. Selbst der Dierhäger Kurdirektor geht davon aus, dass während dieser Saison die Gefahr eines Sonnenbrandes am Hafen steigt.

Von Timo Richter