Dierhagen: Campingplatz Neuhaus erhält Wirtschaftsgebäude

Dierhagen

Zwei Jahrzehnte hat eine Planung gedauert, für die die Dierhäger Gemeindevertreter nun “den Sack zugemacht haben“. Es geht um die seit Jahren geplante Bebauung des Campingplatzes im Dierhäger Ortsteil Neuhaus. Dort soll ein neues Wirtschaftsgebäude entstehen, das nicht nur die neue Rezeption enthält, sondern auch Platz für einen kleinen Laden bietet sowie Abstellmöglichkeiten.

Vom Tisch ist auch eine früher favorisierte Variante, die Zufahrt zum Campingplatz über die Buswendeschleife in Neuhaus abzuwickeln. Die Eigentümerin Ribnitz-Damgarten sowie die Belegenheitskommune, also mit der Planungshoheit ausgestattet, stießen mit der Idee bei der Campingplatzbetreiberin auf Granit. Befürchtet wurde, dass in diesem Fall nicht nur die Fläche des Zeltplatzes wegfallen würde, sondern auch Versorgungsleitungen neu verlegt werden müssten. Damals wurde mit Einnahmeverlusten von jährlich rund 55 000 Euro gerechnet, sollte die Zufahrt verlegt werden.

Zufahrt unverändert

Das alles ist Schnee von gestern. Die Dierhäger Gemeindevertreter haben nun dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan zugestimmt. Die Zufahrt zum Campingplatz bleibt, wo sie ist. Bürgermeisterin Christiane Müller (Wählergemeinschaft Bündnis für Dierhagen) sagte, dass die Betreiberin zuletzt alle erforderlichen Unterlagen vorlegen konnte, sodass die Entscheidung getroffen werden konnte.

Sie selbst sieht die Entwicklung auf dem Campingplatz im Dierhäger Ortsteil Neuhaus positiv. Der Ortsteil erlebte mit dem Bau des Resorts „Frei wie der Wind“ – ein Areal für Pferdeliebhaber mit dem Angebot des Luxus-Campings, Glamping genannt, sowie Ferienwohnungen – einen touristischen Aufschwung.

Das Vorhaben auf dem Campingplatz war in der Gemeindevertretung kein großes Thema mehr. Gesprächsbedarf hatten die Mitglieder des Gremiums nicht. Mit der Zustimmung zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan können die Aktivitäten auf dem Campingplatz in Neuhaus beginnen.

Von Timo Richter