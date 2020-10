Dierhagen

Nicht wieder nach Dierhagen will der Berliner Klaus Kurpjuweit reisen. Neunmal hat der Mitarbeiter des „ Tagesspiegels“ im Hotel Dünenmeer eingecheckt. Ein zehntes Mal wird es nicht geben. Schuld ist die Forderung nach einem negativen Corona-Test.

Klaus Kurjuweit beruft sich dabei auf die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Greifswald, wonach Gäste aus Risikogebieten in Deutschland keinen negativen Corona-Test vorlegen müssen. Mit Blick auf den Schutz von Gästen und Mitarbeitern allerdings wird in den Hotels Dünenmeer und Strandhotel Fischland dennoch ein negatives Testergebnis verlangt – das Hausrecht macht es möglich.

Für den Berliner vollkommen unverständlich, bilde so ein einmaliger Test doch lediglich eine Momentaufnahme ab. „Auch mit einem negativen Test könnte ich nach wenigen Tagen zu einer Virenschleuder werden.“

Schutz von Gästen und Mitarbeitern

Demgegenüber steht die Sorge der Hotelleitung, die Gesundheit der Gäste und Mitarbeiter zu schützen. „Zum Schutz unser aller Gesundheit machen wir von unserem Hausrecht Gebrauch und fordern nach wie vor allen anreisenden Gästen aus einem Risikogebiet einen negativen Corona-Test ab“, teilt der Direktor des Hotels Dünenmeer, Karsten von der Heide, in einem Schreiben an die Gäste mit.

Hoteldirektor Karsten von der Heide fordert von Gästen aus Risikogebieten weiterhin einen negativen Corona-Test. Quelle: Timo Richter

„Die Tatsache, dass laut richterlicher Entscheidung ab heute jeder Gast aus einem Risikogebiet ohne Vorlage eines negativen Corona Tests einreisen darf, beunruhigt uns sehr. Wir fragen uns nun, was bedeutet dies für all unsere geschätzten Gäste, die sich vertrauensvoll mit dem Strandhotel Dünenmeer für eine sichere Urlaubswelt entschieden haben?“, so der Hoteldirektor. Sowohl das Vertrauen der Gäste als auch der Mitarbeiter verlange „eine klare, respektvolle Haltung“ – also Testpflicht für Gäste aus Risikogebieten auch in Deutschland, somit auch Berlin.

Urteil bestätigt Hausrecht

Karsten von der Heide hat mit dieser Entscheidung ein Urteil des Bundesgerichtshofes auf seiner Seite. In einem Urteil vom 9. März 2012 (Az. V ZR 115/11) heißt es: „Hat sich ein Hotelbetreiber vertraglich verpflichtet, einen Gast zu beherbergen, bedarf die Erteilung eines Hausverbots der Rechtfertigung durch besonders gewichtige Sachgründe. Hat sich ein Hotelbetreiber die Entscheidung darüber vorbehalten, wen er als Gast aufnimmt, ist er in seiner unternehmerischen Entscheidung frei, ob und unter welchen Voraussetzungen er anderen den Aufenthalt in seinen Räumen gestattet; die Erteilung eines Hausverbots muss in diesem Fall nicht durch sachliche Gründe gerechtfertigt werden.“

Das Vorgehen der Hotelleitung ist für den Berliner dennoch „überhaupt nicht nachvollziehbar“. Solche Test verlange das Hotel in Eigenregie. Gleichwohl wüssten Mitarbeiter, dass solche Test für Reisewillige in Berlin derzeit nicht zu bekommen seien. „Ich würde aber sowieso darauf verzichten, weil ich Testkapazitäten nicht für einen Urlaub einschränken würde.“ So ein einmaliger Test sei ohnehin lediglich eine Momentaufnahme. „Auch mit einem negativen Test könnte ich nach wenigen Tagen zu einer Virenschleuder werden.“ Sinnvoll waren laut Klaus Kurjuweit allein die früheren Vorgaben der Landesregierung: Test – Quarantäne – Test.

Gast zieht Konsequenzen

Der Berliner zieht in der Folge persönliche Konsequenzen. Der Aufenthalt jetzt im Hotel Dünenmeer sei seit Langem gebucht. Nun aber wird der zurückliegende Aufenthalt im Jahr 2018 der letzte insgesamt gewesen sein. „Eine Werbung für Mecklenburg-Vorpommern ist das Verhalten nicht.“

Die Entscheidung sei bestimmt durch das Coronavirus, wie Hotelchef Karsten von der Heide seinen Gästen mitteilt. „Unser aller Gesundheit ist das höchste Gut, das es zu schützen und zu bewahren gilt.“ Das „herzlich-sympathische Hygienekonzept ist eine tragende Säule“, damit Gäste in diesen veränderten Zeiten ihren Urlaub genießen und sich jederzeit sicher und wohl fühlen könnten. Die von er Landesregierung erlassenen Gesetze waren dafür ein wesentlicher Leitfaden, der die Handlungen bestimmt und geregelt habe.

Länderweite Regelungen bündeln

In Größenordnungen ist so ein Handeln im Bereich des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst nicht zu erkennen, wie dessen Geschäftsführer Jens Oulwiger auf Nachfrage bestätigt. So gut Regelungen seien, denkt Jens Oulwiger schon weiter. Denn die länderweit individuellen Regelungen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie müssten dauerhaft möglicherweise einer europäischen Regelung weichen.

Von Timo Richter