Dierhagen: Darum fliegt Vorsitzende des Tourismusausschusses

Dierhagen

Mit einem Statusbild auf ihrem Profil beim Messengerdienst Whatsapp hat sich May-Britt Neumann aus dem Ausschuss für Tourismus, Handel und Gewerbe der Dierhäger Gemeindevertretung katapultiert. Sie war in dem Gremium als sachkundige Einwohner tätig und hatte den Vorsitz inne. Das Statusbild zeigte den gelben Judenstern mit der Aufschrift „NICHT GEIMPFT“, überschrieben ist die Abbildung mit „Die Jagd auf Menschen kann nun wieder beginnen“. So ein Statusbild bei dem Messengerdienst wird nach 24 Stunden automatisch wieder gelöscht.

Laut Bürgermeisterin Christiane Müller (Wählergemeinschaft Bündnis für Dierhagen) ist das im Ostseebad ein bislang einmaliger Vorgang. Aufgrund des Statusbildes sei ihr Vertrauen in die Vorsitzende des Tourismusausschusses gen Null gesunken. Ausdrücklich betonte die Bürgermeisterin während der Zusammenkunft der Gemeindevertretung am Mittwochabend die Meinungsfreiheit als höchstes Gut. Dabei sollte aber die Wahl der Mittel beachtet werden. Nicht zu tolerieren seinen beispielsweise volksverhetzende Abbildungen. Es gehe ihr in diesem Fall nicht um den Inhalt, sondern allein um die Darstellungsweise einer Meinung.

Sie sei verschiedentlich auf das Statusbild May-Britt Neumanns aufmerksam gemacht worden, Einwohner hätten Konsequenzen gefordert. „Schon darum musste ich reagieren“, sagte Christiane Müller und hatte den Abberufungsantrag kurzfristig für den öffentlichen Sitzungsteil auf die Tagesordnung genommen. Bei zwei Enthaltungen wurde der Antrag der Bürgermeisterin schließlich einstimmig angenommen.

Geschasste ist sprachlos

May-Britt Neumann wurde wegen eines Status-Bildes mit Judenstern auf ihrem Whatsapp-Profils aus dem Tourismusausschuss der Dierhäger Gemeindevertretung abberufen. Quelle: Timo Richter

Die Geschasste selbst zeigte sich am Donnerstag von der Entscheidung der Gemeindevertretung überrascht. Sie kenne weder den Antrag, noch sei sie nach der Sitzung der Gemeindevertreter über die sie betreffende Entscheidung informiert worden. „Ich bin ganz einfach sprachlos“, so May-Britt Neumann (fraktionslos). Im Übrigen handele es sich bei der Darstellung nicht um einen Judenstern, sondern um den Davidstern. Zugleich kündigte sie mit Verweis auf ihre Unkenntnis der Entscheidung gerichtliche Schritte an, sollte sie darüber in der Zeitung lesen.

„Das muss ich erst einmal verdauen“, so der Prerower Kurdirektor Friedrich J. Schweitzer. Ob das Statusbild der Mitarbeiterin des Prerower Kurbetriebs noch eine freie Meinungsäußerung sei, könne er nicht beurteilen, ebenso wenig, ob das berufliche Konsequenzen nach sich ziehen könne. Darüber habe er als Betriebsleiter auch gar nicht zu befinden.

Für den Prerower Bürgermeister René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft) verbietet sich der Einsatz des Judensterns generelle, „der ist für alles tabu“. Aus der Geschichte heraus sei dem Symbol mit Respekt zu begegnen. Den Judenstern „setzt man nicht als Mittel für irgendein anderes Thema ein“.

Träger des Judensterns brutal verfolgt

Hintergrund: Der Davidstern steht auf der ganzen Welt als Symbol für das Judentum und ist auf der Flagge Israels zu sehen. Ursprünglich hatte der Davidstern keinen alleinigen Bezug zum Judentum, sondern stand für die Macht Gottes. Aber: Im Frühmittelalter soll im Jahr 1280 erstmals eine Synagoge mit einem Davidstern verziert worden sein. Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Davidstern von der zionistischen Bewegung als Zeichen aufgenommen; deren Ziel war es, einen selbstständigen jüdischen Nationalstaat zu gründen, wie es seitens des Zentralrates der Juden in Deutschland heißt.

Im Gegensatz zum Davidstern kennzeichneten die Nationalsozialisten im „Dritten Reich“ mit dem Judenstern Menschen jüdischen Glaubens sowie Menschen, die Verwandte oder Ahnen jüdischen Glaubens hatten. Der Judenstern bestand aus zwei schwarz umrandeten gelben Dreiecken, die somit einen sechszackigen Stern bildeten, ähnlich wie der Davidstern. Träger des Judensterns wurden von den Nationalsozialisten verhöhnt, entrechtet und brutal verfolgt. Mit dem Judenstern ließen sich die Träger für die beginnenden Deportationen in die von den Nationalsozialisten eingerichteten Ghettos und Vernichtungslager leicht erkennen. Somit trug der Judenstern zum Holocaust bei.

Von Timo Richter