Dierhagen

Einen kräftigen Nachschlag für die Sanierung und Erweiterung des Horts der Dierhäger Grundschule haben die Mitglieder der Gemeindevertretung beschlossen. Für eine Schallschutzdecke und die Sanierung und Dämmung der Fassade des Bestandsgebäudes hat das Gremium 115 000 Euro zur Verfügung gestellt, der Beschluss ist laut Bürgermeisterin Christiane Müller (Wählergemeinschaft Bündnis für Dierhagen) einstimmig gefasst worden.

Eine halbe Million Euro hatte das Ostseebad in einen Anbau gesteckt. In diesem Zusammenhang ergaben sich die zusätzlichen Arbeiten, die mit dem Beschluss von der Gemeindevertretung „abgesegnet“ wurden. Schulleiterin Silke Bretzke hofft, dass nun kurzfristig der Fußbodenbelag verlegt wird. Im Anschluss werden die neuen Räumlichkeiten mit Möbeln ausgestattet und sollen „nach Ende des dritten Lockdowns“ bezugsfertig sein, wie die Schulleiterin hofft. Eine Sanierung der Turnhalle solle im kommenden Jahr in Angriff genommen werden.

Heizhaus wird abgerissen

In Kürze wird als alte Heizhaus auf dem Schulgelände abgerissen. Die Heizungsanlage hat einen neuen Standort gefunden. Anstelle des alten Gebäudes entsteht ein Spielplatz.

Lange war in dem Ostseebad über den Neubau einer Turnhalle diskutiert worden, jahrelang konnte kein Standort für die damals geplante Mehrzweckhalle gefunden werden, auch gab es Zweifel, dass sich außer den Schülerinnen und Schülern weitere Nutzer für die neue Halle finden lassen würden.

Zweiter Jugendfeuerwehrwart bestätigt

Bestätigt hat das Gremium Alexander Schütt als zweiten Jugendfeuerwehrwart. Er soll Mirco Behrend entlasten. Denn nachdem die Werbetrommel für die Jugendfeuerwehr gerührt wurde, stieg die Zahl des Nachwuchses in der Freiwilligen Feuerwehr Dierhagen auf eine Stärke von mittlerweile 30 Kindern und Jugendlichen.

Beschlossen haben die Gemeindevertreter zudem den Kauf eines Trailers für das Rettungsboot der Wasserwehr. Gut gelaufen ist auch das Einholen von Angeboten für ein Grundstück in Dierhagen-Ost. Insgesamt habe es 16 Angebote gegeben, so die Bürgermeisterin, die Interessenten hätten den Marktwert des Areals „um ein Vielfaches überboten“.

Von Timo Richter