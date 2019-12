Dierhagen: Hier wurde Ex-DDR-Staatschef Egon Krenz in seinem VW Golf verletzt

Dierhagen

Im aufgeweichten Schlamm sind noch die Bremsspuren zu sehen: Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Dierhagen (Landkreis Landkreis Vorpommern-Rügen) sind am Sonntag drei Menschen verletzt worden. Einer der Beteiligten: der frühere DDR-Staatschef Egon Krenz.

Der 82-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Rostocker Krankenhaus. Zur Beobachtung, wie es hieß. Über den genauen Gesundheitszustand des prominenten Patienten gab es zunächst keine Informationen. Auf eine OZ-Anfrage antwortete Egon Krenz keine 20 Minuten später: „Haben Sie bitte Verständnis, dass ich mich nicht äußere.“

Zusammenstoß beim Abbiegen

Inzwischen gab die Polizei weitere Details zum Unfall bekannt. Gegen 15.30 Uhr war Egon Krenz demnach am Sonntag mit seinem VW Golf auf der L 21 in Richtung Wustrow unterwegs. Auf der Höhe Dierhagen Ost wollte Krenz nach links in die Straße Am Deich abbiegen. Zeitgleich versuchte der Fahrer eines VW Passat, das Auto von Krenz zu überholen. Es kam zum Zusammenstoß, der Passat krachte in die Fahrerseite von Krenz’ Pkw.

Unfallstelle in Dierhagen: Hier wurde Egon Krenz in seinem Auto verletzt. Quelle: Timo Richter

Ebenso wie Krenz wurden auch der 75 Jahre alte Passat-Fahrer sowie die 73-jährige Beifahrerin aus dem Passat leicht verletzt und ins Rostocker Krankenhäuser gebracht.

Straße musste gesperrt werden

Beide Fahrzeuge waren aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt. Die Straße musste zur Bergung der Fahrzeuge für etwa 15 Minuten voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls hatte Egon Krenz im OZ-Interview mit provokanten Aussagen für Aufsehen gesorgt.

