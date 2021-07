Dierhagen/Neuhaus: Kind weinend und allein am Strand

Dierhagen

Eine Situation, wie sie in der Urlaubssaison unzählige Male vorkommt. Jedes Mal bedeutet sie für die Betroffenen aber eine Zeit der Sorge, ja sogar der Angst. So schildert Robert Wegner jetzt einen Fall, der sich am Dienstag in Dierhagen ereignet hat. Genauer gesagt in Neuhaus. Dort erblickte Wegener ein kleines Kind, das weinend am Strand entlang lief. „Es hat mich gewundert, dass das Kind hier alleine war“, sagt der gebürtige Rostocker, der selbst derzeit Urlaub in dem Dierhäger Ortsteil macht.

Von Eltern des fünfjährigen Mädchens war offenbar weit und breit nichts zu sehen. Robert Wegener entschloss sich, sich um das Kind zu kümmern. Mit einer weiteren Frau nahm er sich des Mädchens an. Die Frau lief mit dem Kind in Richtung Graal-Müritz, Wegener in die entgegengesetzte Richtung nach Dierhagen. Dort am Hauptzugang am Plateau fand er die selbst völlig aufgelöste Mutter des Kindes. Sie hatte sich bereits bei den Rettungsschwimmern der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft gemeldet. Dank Wegener konnten Mutter und Kind wieder vereint werden.

Niemand reagierte

Gleichzeitig zeigte sich aber auch, dass das kleine Mädchen tatsächlich am Strand entlang von Dierhagen bis nach Neuhaus gelaufen war, eine Strecke von etwa einem Kilometer. „Auf dem Weg nach Dierhagen hatten mir andere Urlauber gesagt, dass ihnen das Mädchen aufgefallen war“, so Robert Wegener. Der Strand sei zwar nicht so voll wie in Hochzeiten, aber dennoch gut gefüllt gewesen. Doch offenbar hatte das Kind niemanden gekümmert. „Das war schockierend. Wer weiß, wie weit das Kind noch gelaufen wäre.“

Doch was sollte man in einer solchen Situation tun? „Lieber einmal zu viel fragen als einmal zu wenig“, sagt Jochen Theis. Der Kölner ist Wachführer bei der DLRG in Dierhagen. So einfach es klingt, aber ein weinendes Kind sollte man auf jeden Fall ansprechen. „Oder zumindest den Rettungsschwimmern Bescheid geben“, so Jochen Theis. Der Kontakt könne ganz einfach hergestellt werden, auch wenn kein Wachturm in der Nähe ist. Die Telefonnummer der für den Strandabschnitt zuständigen Wachstation steht auf Schildern an den Strandaufgängen. Ein Smartphone hat heutzutage eigentlich jeder in der Tasche.

Kindersuchband der DLRG

Eine weitere Möglichkeit, verloren gegangene Kinder wiederzufinden, ist ein sogenanntes Kindersuchband. In Kooperation mit dem Kosmetikhersteller Nivea wurden diese Bänder entwickelt. Diese können um die Handgelenke der Kinder gelegt werden. Auf den Bändern ist eine Nummer eingraviert. Diese Nummer kann bei der DLRG vor Ort hinterlegt werden, zusammen mit Kontaktdaten wie der Handynummer oder der Strandkorbnummer. Wird das Kind entdeckt, kann es so schnell wieder zu den Eltern gebracht werden. „Auch andere Badegäste, die ein Kind entdecken, können uns diese Nummer nennen. Dann können wir die Eltern informieren“, erklärt Jochen Theis.

Dass Kinder verloren gehen, gehöre in der Urlaubssaison zum Tagesgeschäft. Glücklicherweise tauchen die gesuchten Knirpse in der Regel innerhalb weniger Minuten wieder auf.

Nach wie vor würden jedoch Rettungsschwimmer für den Einsatz im Urlaubsgebiet an der Ostsee gesucht, sagt Jochen Theis. Wer helfen möchte, kann sich online unter www.zwrd-k.dlrg.de melden.

Von Robert Niemeyer