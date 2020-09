Dierhagen

Auch in dem Ostseebad will die Kommune bei der Gestaltung von Neubauten ein Wörtchen mitreden. Einmütig haben die Gemeindevertreter einen einfachen Bebauungsplan für Dierhagen-Dorf beschlossen, in dem Gestaltungsgrundsätze für kommende Neubauten festgeschrieben sind. Bestehende Gebäude sowie in Aufstellung befindliche Bebauungspläne sind von dem neuen Regelwerk nicht betroffen. Ähnliche Grundsätze sollen auch für die anderen Ortsteile Dierhagens beschlossen werden.

Diese kommunalen Festlegungen, so der Vorsitzende des Bauausschusses der Dierhäger Gemeindevertretung, Guido Keil, stelle für die Bauherren keine Nötigung dar. „Wir wollen niemanden gängeln – wie in Wustrow oder Born.“ Dort gibt es eigene Gestaltungssatzungen. Wohl aber will das Ostseebad nicht jede Art der Gestaltung, etwa bei der Farbe des Daches, der Fassade durchgehen lassen. „Einmal angefangen, ist es kaputt für alle“, sagte Guido Keil mit Blick auf die Veränderungen in dem Ostseebad.

Anzeige

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Ausdrücklich wird mit dem Bebauungsplan der Anlage von sogenannten Schottergärten ein Riegel vorgeschoben. „Ein Negativbeispiel gibt es bereits in der Lindenstraße“, heißt es in der Beschlussvorlage. Mit dem Plan sollen jedoch im Wesentlichen nur die grundsätzlichen Erfordernisse geregelt werden.

Abschied von Karteileiche

Getrennt hat sich das Ostseebad während der jüngsten Zusammenkunft auch von einer Karteileiche. Es geht um den Bebauungsplan „Gemeindezentrum“, der bereits im Jahr 2010 aufgestellt wurde. Im Plangebiet sollten Bürgerhaus mit Kurpark, Kindertagesstätte, kleiner Sporthalle sowie ein Sportplatz für Schulen und Vereine entstehen.

Die städtebaulichen Vorstellungen in der Kommune, heißt es in der Beschlussvorlage, „haben sich in den vergangenen Jahren geändert“. Zudem sind im ursprünglichen Plangebiet – dabei handelt es sich um das Areal der einstigen Kaufhalle – verschiedene Bauvorhaben realisiert worden. Guido Keil bezeichnete die einstigen Ziele als gut. Doch waren die am Ende nicht genehmigungsfähig. Darum wurden die Planungen eingestellt.

Von Timo Richter