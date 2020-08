Dierhagen

Als die vorbereitenden Arbeiten zur Erschließung des rund acht Hektar großen Reiterhofes im Dierhäger Ortsteil Neuhaus begannen, rief das Hauseigentümer aus Dierhagen-Ost auf den Plan. Warum konnte Frank Bremer bereits mit dem Bau beginnen? War der erforderliche Bebauungsplan zwar beschlossene Sache, aber noch nicht rechtskräftig. Denn der langersehnte Flächennutzungsplan war noch nicht genehmigt.

Und die Eigentümer hinter der Düne warten auch schon Jahre auf eine Sanierung ihrer Gebäude. Das aber war immer wieder mit Verweis auf den fehlenden Flächennutzungsplan abgelehnt worden. Die vorbereitenden Arbeiten in Neuhaus waren erlaubt, sagt Frank Bremer.

Raus aus der Erde

„Aber irgendwann wollten wir aus der Erde heraus“, sagt Frank Bremer. Möglich war das im Frühjahr dieses Jahres, als mit der Genehmigung des Flächennutzungsplanes auch der Bebauungsplan für das Reiterhof-Areal Rechtskraft erlangte.

Inzwischen stehen vier der insgesamt elf Chalets und die Scheune. Auch die Holzkonstruktion für das künftige Wohnhaus von Investor und Betreiber Frank Bremer und Martina Leipold ist schon zu sehen. Der Pferdestall mit 19 Luxusboxen wächst zeitgleich.

Ehrgeiziger Fertigstellungstermin

Schon im Sommer kommenden Jahres sollen die ersten Pferdefreunde mit ihren Tieren anreisen. Auf einer riesigen Werbetafel in Mönchhagen wird schon seit Längerem auf die Eröffnung der Anlage im Sommer kommenden Jahres hingewiesen.

Den Termin bezeichnet Frank Bremer zwar als ehrgeizig, aber machbar. Ende Oktober sollen Bauten auf dem Areal in Neuhaus geschlossen sein. „Dann stört uns schlechtes Wetter im Winter nicht mehr“, sagt der Bauherr. Aktuell sind täglich rund 30 Arbeiter auf dem weitläufigen Gelände tätig. Weil die einzelnen Baustellen, etwa das Inhaberwohnhaus, die elf Wohnungen für Mitarbeiterfamilien oder der Pferdestall, weit auseinander liegen, kommen sich die Arbeiter nicht in die Quere.

Lebenstraum erfüllt

Mit der Anlage erfüllt sich Frank Bremer, wie seine Lebensgefährtin Martina Leipold ein passionierter Reiter, einen Lebenstraum. Dass der überhaupt Wirklichkeit werden konnte, sei auch dem Engagement von Bürgermeisterin Christiane Müller zu verdanken.

Nachdem sich verschiedene Interessenten für das große Areal beworben hatten, aber mit ihren Vorhaben nicht auf ungeteilte Gegenliebe bei den Dierhäger Gemeindevertretern stießen, kam der exklusive Reiterhof bei den Kommunalpolitikern an.

Entwicklungsbremse gelöst

Und auch Christiane Müller wollte unbedingt die Entwicklungsbremse in Form des noch nicht genehmigten Flächennutzungsplanes lösen. Höchstpersönlich fuhr sie Dokumente zu zuständigen Ämtern, holte die Genehmigung am Ende auch selbst aus dem Sitz der Kreisverwaltung in Stralsund ab.

„Dann konnten wir mit voller Kraft loslegen“, sagt Frank Bremer. Die Baufirmen standen alle auf Standby, wie der Bauherr sagt. Die Arbeiter hatten praktisch schon die Schaufeln in den Händen. Die Einschränkungen im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hatten auf den Baufortschritt keinen Einfluss.

Ganzjähriger Betrieb

„Für Reiter wird es ein Traum“, sagt Martina Leipold. Die Anlage werde ganzjährig betrieben. Den Pferden stehen viermal vier Meter große Boxen zur Verfügung. Auch die Boxengasse ist besonders breit, Luxus pur für die Pferde. Damit nicht genug. Es wird auch ein Pferde-Solarium geben. Gerade im Winter sei es schwierig, Pferde trocken zu reiben, das übernimmt dann das Solarium. Die Reiter selbst wohnen in besagten Chalets, können aber auch in luxuriösen Zelthäusern nächtigen.

Damit Leben auf dem Gelände einkehrt, baut Frank Bremer auch elf Wohnungen für Familien, die dauerhaft einen Wohnsitz in Dierhagen nehmen werden und bestenfalls auf dem Reiterhof eine Anstellung fänden. Noch ist über den Personalbedarf nicht endgültig entschieden. Erste Einstellungsgespräche sollen ab dem Herbst erfolgen.

