Dierhagen/Ribnitz: Darum rückte die Feuerwehr am Donnerstag aus

Dierhagen

Großeinsatz am Donnerstag: Mehr als 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren der Region Ribnitz-Damgarten waren am Abend nach Dierhagen gerufen worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine 51-jährige Frau verschwunden und hatte die Vermisstensuche ausgelöst.

73 Kameraden im Einsatz

Gegen 18 Uhr hatte der 60-jährige Ehemann der Frau die Polizei alarmiert. Nach Angaben der Einsatzkräfte der Dierhäger Wehr war der Mann in die Zimmervermittlung in Dierhagen gegangen. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, war seine Frau verschwunden. Sie hatte im Wagen auf ihren Mann warten sollen. Das Paar aus Thüringen wollte in Dierhagen Urlaub machen.

Auf Anrufe reagierte die Frau offenbar nicht. Der Ehemann informierte die Rettungskräfte. Polizei und Feuerwehr sowie Rettungshundestaffel und die Suchdrohne der Ribnitz-Damgartener Feuerwehr waren im Einsatz. Die Feuerwehren aus Dierhagen, Wustrow, Ribnitz-Damgarten, Ahrenshoop und Zingst waren mit insgesamt 73 Kameraden im Einsatz.

Frau muss ins Krankenhaus

Gegen 18.35 Uhr fanden die Einsatzkräfte die Frau am Strand zwischen Dierhagen und Wustrow, konkret am Strandaufgang 6 in Dierhagen Strand, etwa 2,5 Kilometer vom Fahrzeug des Paares entfernt.

Nach Angaben der Feuerwehr wollte sich das Paar bzw. vor allem die Frau nach einer OP in Dierhagen erholen. Die Rettungskräfte brachten die 51-Jährige ins Krankenhaus

Von Robert Niemeyer