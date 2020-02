Dierhagen: So soll die Qualität der Kinderbetreuung noch besser werden

Dierhagen

Die Dierhäger Krabben soll wachsen. Die Kinder in der gemeindeeigenen Betreuungseinrichtung tun das sowieso. Nun soll den „ Krabben“ mehr Platz geschaffen werden. Geschehen soll das durch einen Anbau auf dem Kita-Grundstück in der Wallstraße.

Mit dem Vorhaben auf dem kommunalen Areal soll vor allem die Betreuungsqualität gesteigert, nicht in erster Linie mehr Kita- beziehungsweise Krippenplätze geschaffen werden, sagt Bürgermeisterin Christiane Müller (Wählergemeinschaft Bündnis für Dierhagen).

Warteliste für Plätze im Krippenbereich

Vielleicht fünf bis sechs zusätzliche Betreuungsplätze könnten mit der Erweiterung geschaffen werden, so die Bürgermeisterin. Das würde in etwa der Zahl der Kinder von Dierhäger Eltern entsprechen, die ihren Nachwuchs derzeit in Einrichtungen in Nachbarorten bringen müssen. Denn die Kindertagesstätte „Dierhäger Krabben“ ist voll belegt, sagt Christiane Müller. Es gebe sogar eine kleine Warteliste – vor allem für den Krippenbereich.

Betreut werden dürfen laut Betriebserlaubnis des Landkreises 18 Krippenkinder, 28 Kinder in der Tagesstätte sowie 44 Hortkinder. „Über eine Erweiterung würden wir uns sehr freuen“, sagt die Leiterin der Einrichtung, Regina Urban.

Einwohnerzahl steigt wieder leicht an

Dass möglicherweise in Zukunft noch mehr Eltern mit ihren Kindern auf der Matte stehen, scheint absehbar. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen in der Region ist die Zahl der Einwohner in Dierhagen wieder leicht gestiegen.

1526 Personen waren zum Stichtag 31. Dezember 2018 in dem Ostseebad gemeldet – immerhin 45 Einwohner mehr als noch ein Jahr zuvor. Diese Zahlen nannte während der jüngsten Zusammenkunft der Gemeindevertreter die Leiterin der Abteilung Finanzen im Amt Darß/Fischland, Cornelia Prehl. Damit sei allerdings erst wieder das Niveau des Jahres 2011 erreicht worden.

Geschätzte Baukosten mehr als 500 000 Euro

Etwa eine Handvoll Betreuungsplätze mehr, vor allem ein Mehr an Platz für die Kinder und somit mehr Betreuungsqualität – das lässt sich das Ostseebad einiges kosten. Bürgermeisterin Christiane Müller rechnet mit Kosten in Höhe von wenigstens einer halben Million Euro, maximal aber 600 000 Euro.

Einspielen will die Kommune den Großteil der anvisierten Baukosten durch den Verkauf von Grundstücken. So soll eine Fläche im Ortsteil Neuhaus nun auf dem freien Markt zu Geld gemacht werden, nachdem sich trotz mehrerer Ausschreibungen des Areals auf Basis von Erbbaurecht kein Interessent fand. Zudem sollen verschiedene „gefangene“ Grundstücke – dabei handelt es sich um Flächen, die nicht über öffentliche Wege zu erreichen sind – veräußert werden. Insgesamt, rechnet die Bürgermeisterin vor, werde aus den Verkäufen der Großteil der möglichen Baukosten eingenommen. Denn die Erlöse aus den Verkäufen sollen in die Erweiterung investiert werden.

Erweiterung soll mehr Fläche für die Kinder bringen

Konkrete Planungen für eine Kita-Erweiterung gibt es noch nicht, so Christiane Müller. „Wir holen gerade Angebote ein.“ Es gibt aber bereits gewisse Vorstellungen, denkbar erscheint der Bürgermeisterin eine Art Anbau in Systembauweise, eigens erdacht für Kindertagesstätten oder Schulen.

So ein Ausbau ist laut Bürgermeisterin auch im Sinne des Landkreises. Für die jährliche Verlängerung der Betriebserlaubnis müsse die Kommune immer wieder den Nachweis über die zur Verfügung stehenden Flächen und die Personalstärke führen.

Kita ist fester Bestandteil des Dorflebens

Die Kindertagesstätte ist fester Bestandteil des Dorflebens. So sorgen die Kinder mit musikalischen Einlagen unter anderem bei Jubiläen für gute Stimmung, auch bei Festen sind sie regelmäßig mit von der Partie. So viel Engagement wird regelmäßig belohnt – zuletzt mit einer Spende seitens der Direktorin des Strandhotels Fischland, Isolde Heinz, die den Erlös der jährlichen Strandparty wiederum an die Grundschule „Schwalbennest“ und die „Dierhäger Krabben“ überreichte.

