Ein kleines Dorf wird eingezwängt von Läufern. Haben rings um Dierhagen die Veranstalter von Läufen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst ihre Sportveranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie absagen müssen, ist Dierhagen mit dem Termin für die 14. Auflage des Staffelmarathons hart geblieben. Am Sonntag um 10 Uhr werden die Läufer auf den Rundkurs geschickt. Start und Ziel sind wie gehabt auf einer Wiese im Dierhäger Ortsteil Neuhaus.

Derzeit ist das Teilnehmerfeld coronabedingt auf 500 Läufer beschränkt. Die Anmeldezahlen zeigen, der Staffelmarathon in diesem Jahr ist ausgebucht. Doch klammert sich die Kurverwaltung des Ostseebades an einen Strohhalm. Auf Antrag könnten auch 1000 Teilnehmer am Sonntag auf den Rundkurs starten, so Kathrin Egner. So reiche der Antrag, dem dann per Allgemeinverfügung stattgegeben werde. Eine gesonderte Erlaubnis gebe es nicht.

Splitting im Notfall

Darauf allerdings wollen sich die Organisatoren nicht verlassen. „Im Notfall wird die Veranstaltung gesplittet“, sagt der Kurdirektor. Ein erstes Teilnehmerfeld startet dann am Vormittag, das zweite am Nachmittag. Die Auflagen aufgrund der Pandemie sind das eine. Das andere ist die Baustelle. Denn mitten im Laufkurs entsteht eine Pferdesportanlage mit Ferienwohnungen und Luxus-Camping (die OZ berichtete). Doch der Bauherr hatte ein Einsehen und öffnet die Baustelle für die Läufer. So können die Organisatoren den im Wesentlichen bekannten Rundkurs anbieten. Für die Marathondistanz müsse der Rundkurs achtmal plus einer rund 600 Meter langen Extrarunde zu Beginn und Ende des Laufs im Bereich des Zieleinlaufs absolviert werden.

Das Virus macht es möglich, dass das in diesem Jahr ganz individuell geschehen kann. Weil in diesem Jahr nicht wie gehabt ein Staffelstab übergeben wird, das Virus soll nicht auf diese Art und Weise weitergegeben werden, ist es den Laufteams selbst überlassen, wie sie die acht Runden absolvieren. Das geht in der Gemeinschaft ebenso wie als Einzelläufer. Die Zeitnahme erfolgt durch einen Chip in der Startnummer.

Extra-Pokal fürs Ehrenamt

Durch diese Möglichkeit wird laut Stephan Fellmann der Abstand zwischen den Läufern während des Starts gewahrt. Die einzelnen Teams erhalten im Start-/Zielbereich zugewiesene Aufenthaltsmöglichkeiten. Die Produkte an der Versorgungsstation werden einzeln eingepackt, um eine mögliche Übertragung des Virus zu verhindern.

Weil der Holzkünstler Siegfried Kümmel, der in der Vergangenheit die Pokale hergestellt hat, verstorben ist, sind die Organisatoren bei der Keramikerin Regina Chinow fündig geworden. Zum zweiten Mal wird es einen Extra-Pokal für das Gewinner-Team in der Kategorie Ehrenamt geben.

Exakt vermessener Rundkurs

Nach Start- und Zielrunde müssen die Teilnehmer einen exakt vermessenen Rundkurs von 5,22 Kilometern Länge absolvieren. Nach dem Queren der Baustelle geht es durch ein Wäldchen direkt an den Strand. Weiter auf dem Radwanderweg führt die Strecke bis zum Ribnitzer Moor. Das müssen die Läufer durchqueren, bis sie durch ein weiteres Waldstück zurück zur Start- und Zielzone gelangen.

Im vergangenen Jahr wurde übrigens der Streckenrekord aufgestellt: Das Team „Drei Pferdestärken“ absolvierte die Gesamtdistanz in einer Zeit von 2:28:03 Stunden.

Von Timo Richter