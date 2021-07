Dierhagen: Toter Radfahrer in Neuhaus entdeckt

Dierhagen/Neuhaus

Schrecklicher Fund am Morgen: Am Dienstag ist in Neuhaus bei Ribnitz-Damgarten ein toter Radfahrer entdeckt worden. Laut Polizei war der leblose Mann gegen 8 Uhr von Passanten gefunden worden. Er lag in einer Hecke, neben ihm sein Fahrrad.

Fremdeinwirkung ausgeschlossen

Der Rettungsdienst und der Notarzt wurden herbeigerufen. Eine Reanimation blieb allerdings erfolglos. Der Mann war 67 Jahre alt und stammte aus Berlin.

Ein Verkehrsunfall oder sonstige Fremdeinwirkung können nach Angaben der Polizei ausgeschlossen werden. Vermutlich sei der Mann eines natürlichen Todes gestorben. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Nicht der erste Fall

In diesem Jahr sind in der Region bereits mehrere Menschen auf eine ähnliche Art und Weise verstorben. Anfang Juni war in Ahrenshoop am Hochufer ein 49-jähriger Mann zusammengebrochen. Erst Ende April starb ein Rostocker während einer Angeltour in dem Bereich.

Von Robert Niemeyer