Dierhagen

Ein Studium und eine zwei Jahre währende Zeit in Österreich haben Michael Jenning das entscheidende Rüstzeug gegeben, um ein Traditionsrestaurant in Dierhagen zu führen. Der 35-Jährige, der in Wustrow aufgewachsen ist und dort immer noch bei den Freizeitkickern mitspielt, will die „Dierhäger Scheune“ wieder zu einer angesagten Lokalität machen.

Vieles wird an das „Kehrwieder“ erinnern, vor allem die Gemütlichkeit und der Charme des Gebäudes mit vielen Balken im Inneren. Einiges aber wird neu sein, wenn nach Lockerung des coronabedingten Lockdowns geöffnet werden kann. So soll beispielsweise das Mobiliar ausgewechselt werden. „Die Polster“, sagt der neue Chef in dem Haus und weist auf den gestreiften Nadelfilz hin. Wenigstens andere Farben, andere Muster...

Anzeige

Traditionelle deutsche Küche

Vor Jahren ist Michael Jenning mit seiner Partnerin im „Kehrwieder“ eingekehrt. Schon damals philosophierte der gelernte Hotelfachmann: Wenn er jemals ein Restaurant übernehmen würde, dann dieses. Jetzt ist die Prophezeiung wahr geworden. Zwar ist Michael Jenning nicht Inhaber, aber für die Pächter Marcel-Andreee Hübner und Matthias Hamann als Geschäftsführer tätig.

Für sich sieht Michael Jenning allerdings ausreichend Gestaltungsfreiheit. Traditionelle deutsche Küche will er anbieten, sobald es die Lockerungen erlauben. Noch sind die Hinterlassenschaften der Vorgänger präsent. Schilfrohre wechseln sich mit abgetrennten Tannenzweigen ab.

Ein Koch bereits verpflichtet

Und nun Michael Jenning. Kann der das? Was wird aus dem Traditionshaus in Dierhagen? Ein Steakhaus, ein „Chinese“? Während der ersten Reinigungsarbeiten fallen Bruchstücke aus dem Obergeschoss herunter.

Drei Köche, dazu wenigstens genauso viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Service, Michael Jenning hat einiges vor im Gemengelage Arbeitskräfte und Wohnort. Ein Koch ist verpflichtet, der Rest der Mannschaft ausgeschrieben.

Bei Großhändler Gastrobetriebe kennengelernt

Nun kommt der neue Restaurantchef aus Wustrow. Das mag ein Einstiegsvorteil gewesen sein. Doch als Kundenmanager eines Großhändlers für den Nordosten hat er im vergangenen Jahr das Wohl und Wehe einzelner Gastrobetriebe kennengelernt Unter seine Fittiche ist auch das „Kehrwieder“ gekommen. Da wurden Erinnerungen wach.

Da wurden auch Wünsche wach. Michael Jenning wollte ein eigenes Geschäft führen. Der Wunsch wurde ihm am Ende in den Schoß erfüllt nach Studium und Aufenthalt im Ausland.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erfahrungen in Italien, Schweiz und Österreich

Ein kleines Dorf in Österreich, ein Hotel am Hang und vier Sterne mit einem halben obendrauf waren die Basis für Michael Jenning. In Sölden hat er erfahren, was zum alltäglichen Geschäft gehört. Davor hat er in Italien und und in der Schweiz gearbeitet.

Bewusst beworben hat sich Michael Jenning in dem Vier-Sterne-plus-Hotel in Österreich. Das Etablissement auf einem Berg wurde eröffnet, Michael Jenning war als Manager für den Restaurantbereich mit an Bord.

Das Studium fiel in diese Zeit. Von früh bis spät ging es um Studienthemen, abends stand die Arbeit auf dem Zettel. Der Proband hat sich durchgeackert. Zwei Jahre lang hat er gelernt und abends Getränke und Essen serviert.

Von Timo Richter