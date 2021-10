Dierhagen

Ein bisschen Jubiläum, ein bisschen Tagung – ganz viel Erfahrungsaustausch und, ja, auch ganz viel Freude. Das haben die Teilnehmerinnen des Landestreffens des Vereins Frauenselbsthilfe nach Krebs in Dierhagen erlebt. Mit Gästen gut 70 Teilnehmerinnen und auch knapp eine Handvoll Teilnehmer – die Selbsthilfevereinigung ist ebenso offen für verschiedene Erkrankungen mit Krebs wie auch für Geschlechtszugehörigkeit – erfolgte eine Tagung, während der nicht nur die Arbeit der vergangenen 30 Jahre gewürdigt wurde, sondern auch – optimistisch – in die Zukunft geblickt wurde.

Eine von ihnen ist Miriam Downie, erst seit Kurzem bei der Lübecker Gruppe dabei. Im Jahr 2001 wurde erstmals eine Krebserkrankung diagnostiziert. Nach einer neuerlichen Erkrankung vor zwei Jahren stößt Miriam Downie zum mecklenburg-vorpommerschen Landesverband der bundesweit organisierten Betroffenen. Irgendwann im Verlauf ihrer Krankheitsgeschichte wollte sie nicht mehr allein zu der Erzählenden gehören. Miriam Downie wollte hören, wie andere Frauen mit ihrer Erkrankung umgegangen sind, wollte hören wie die Familien und Verwandten anderer Frauen mit deren Erkrankungen umgegangen sind.

„Die Krankheit ist niemals weg“

Vor allem aber wollte weder die 43-Jährige aus Schleswig-Holstein noch die übrigen Teilnehmerinnen in Selbstmitleid versinken. Irgendwann, sagte die Landesvorsitzende Sabine Kirton, komme der Punkt, „dass du in ein Loch fällst“. Manchmal ist das die von den Krankenkassen vorgegeben vermeintliche Genesung fünf Jahre nach der Krebs-Diagnose.

Die Krankheit ist aber niemals weg, sagen Miriam Downie und Renate Flötotto unisono. Auch eine überstandene Krebserkrankung ist den Frauen zufolge alltäglicher Bestandteil des Lebens. Schon die Ankündigung einer Mammographie, einer Durchleuchtung der Brust, kann Betroffene in große seelische Probleme bringen – Angst vor dem Ergebnis.

„Niemand wird bedauert“

In der Gruppe erfahren die Betroffenen ein Stück Normalität. Während des Landestreffens in Dierhagen war auch viel Freude im Spiel. Genau das hat Miriam Downie genossen. „Wir sitzen allen in einem Boot, niemand wird bedauert.“ Auch müsse sie in Familie und Verwandtschaft nicht immer über ihre Erkrankung berichten, sondern hört von Erfolgen und Problemen anderer Frauen.

Gespräche als beste Medizin – das wollen weder Miriam Downie als auch Renate Flötotto uneingeschränkt unterschreiben. Letztere betont ausdrücklich die Lebendigkeit, mit der die Frauen ihr Landestreffen gestaltet haben. Am Ende der Zusammenkunft wurde gar gefragt, ob sich andere Hotelgäste angesichts der Lebensfreude der Frauen nach Krebs beschwert hätten.

„Wir strecken die Fühler aus“

„Wir strecken die Fühler aus“, sagt Miriam Downie, um das Wort „Netzwerken“ zu vermeiden. Natürlich ist so eine Tagung auch eine Möglichkeit, als junges Mitglied andere Betroffene kennenzulernen – und möglicherweise im Heimatort so eine Gruppe aufzubauen.

Was bleibt? Ein gemeinsames Foto, Pinnwände mit Erinnerungen und künftigen Projekten – in Dierhagen sind Frauen nach Krebs am Sonntag freudig auseinandergegangen. Sie haben sich nicht allein gute Gesundheit gewünscht, sie haben sich für die nächsten Treffen verabredet.

„Krankenkassen schränken unsere Arbeit ein“

Kritik kam nur am Rande auf. So wurde etwa die Unterstützung durch Krankenkassen angesprochen. Der Selbsthilfeverband konzentriert sich laut der Vorsitzenden Sabine Kirton auf gynäkolgische Krebserkrankungen, sei aber offen für Betroffene anderer Erkrankungen und auch für Männer. „Krankenkassen schränken unsere Arbeit ein“, bedauert Sabine Kirton, etwa durch Einschränkungen bei der Betreuuung von Patientinnen bestimmter Erkrankungen.

