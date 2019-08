Dierhagen

Bei einem Unfall in Dierhagen ist am späten Samstagabend ein 18-jähriger Autofahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der 18-Jährige aus Richtung Neuhaus und fuhr ohne abzubremsen an der Kreuzung mit der L21 über die Landesstraße hinweg. Er landete mit seinem Wagen im Straßengraben. Dabei lösten die Airbags aus. Der Autofahrer zog sich Abschürfungen am Arm zu.

Nach Angaben des 18-Jährigen gegenüber der Polizei sei er beim Abbiegen weggerutscht und habe deshalb nicht bremsen können.

Der VW musste abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 10000 Euro.

Von Robert Niemeyer