Dierhagen

So holen sich Kinder ihren Wald zurück. Mit Unterstützung des Elternrates der „Dierhäger Krabben“ und mithilfe der Einrichtung wurde das Wäldchen in Dierhagen-Dorf komplett umgestaltet.

Aus dem knapp zwei Hektar großen Areal wurde innerhalb weniger Monate ein Erlebnisareal. Während eines Rundganges werden nicht nur Erwachsene Informationen finden, sondern auch Kinder, die noch nicht lesen können, wie Mitinitiator Cornell Kuithan sagt. Der Vorsitzende des Elternrates der Kindertagesstätte freut sich über die Kooperation während des Projekts. Unterstützt wurde er von der Erzieherin Beate Schmidt sowie der Forstbehörde und dem europäischen Förderprogramm zur Entwicklung des ländlichen Raums. Die Kinder der Dierhäger Einrichtung kümmert das an dem Tag wenig. Sie erobern die Kletterpyramide ebenso wie ein Spielschiff, erfahren das Wäldchen in Dierhagen als neuen Erlebnisraum.

„Missbrauch“ des Wäldchens abgestellt

Hintergrund ist: Anlieger haben in der Vergangenheit nicht nur Gartenabfälle in dem Wäldchen abgelegt. Immer wieder wurde auch Bauschutt in dem Areal entsorgt, wie Bürgermeisterin Christiane Müller (Wählergemeinschaft Bündnis für Dierhagen) sagt. In dem Wäldchen wurden auch Autos abgestellt – Gründe mehr als genug, dieses Tun zugunsten von Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder zu unterbinden. Cornell Kuithan, Vorsitzender des Elternrates der Einrichtung, und Erzieherin Beate Schmidt zogen an einem Strang und überzeugten nicht nur die Kommunalpolitiker, sondern auch die Forstbehörde.

Das mit rund 130 000 Euro veranschlagte Vorhaben wurde am Ende mit 85 Prozent gefördert. Der neue Erlebnispfad im Dierhäger Wäldchen nennt sich „Wald im Klimawandel“. Und da gibt es nicht nur Infotafeln, die auf einer Seite kindgerecht den Bestand eines Waldes im Klimawandel erläutern. Es gibt aber mit einer Kletterpyramide, einem Spielschiff und einem Aussichtsturm eine ausreichende Zahl von Bewegungsangeboten auf dem knapp zwei Hektar großen Areal.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Umbau zu einer Fahrradstraße

Während im Wäldchen schon gefeiert wird, herrscht im Dierhäger Ortsteil Neuhaus noch reichlich Aktivität. Die Hauptzufahrtsstraße in Richtung Hotel Dünenmeer wird komplett erneuert und zu einer Fahrradstraße umgebaut. Dabei geht es auch in die Tiefe. Auf dem knapp 600 Meter langen Abschnitt wird derzeit eine neue Wasserleitung verlegt. „Unter Druck“, wie es auf der Baustelle heißt. Denn die alte Versorgungsleitung soll schnellstmöglich abgeklemmt werden.

Im Dierhäger Ortsteil Neuhaus wird eine Fahrradstraße gebaut, in dem Zusammenhang wird auch die Wasserleitung erneuert. Quelle: Timo Richter

In einem weiteren Schritt wird dann eine Regenwasserleitung eingebaut. Dafür wird die Zufahrtsstraße auf der anderen Straßenseite ein weiteres Mal aufgebuddelt. Derzeit kommen die Arbeiter täglich rund 50 Meter voran. Vorausgesetzt, dass sich nicht unbekannte Leitungen, wie am Dienstag unbekannterweise der Strang zur Versorgung der Straßenlaternen – weil in keinem Plan verzeichnet, in den Weg legen.

Wichtigster Aspekt ist allerdings die Umwidmung der Straße zu einer Fahrradstraße. Darauf haben Zweiräder absoluten Vorrang. Radler dürfen nebeneinander fahren, Autofahrer müssen Radlern Vorrang gewähren und dürfen nicht mit deutlich höherem Tempo überholen. Die Baumaßnahme soll bis April kommenden Jahres vollendet werden, vorausgesetzt, dass während des Winters weitergebaut werden kann.

Von Timo Richter