Dierhagen

Die Entwässerung des Ostseebades erreicht ein neues Niveau. Eine neue Pumpstation in direkter Nachbarschaft zum altersschwachen Schöpfwerk in Dierhagen-Dorf kann ab Mitte dieses Monats knapp 1400 Liter Wasser in den Bodden befördern – pro Sekunde. Der Neubau der Pumpstation ist auch Grund dafür, dass neue Gräben angelegt, alte Gräben innerhalb der Kommune wieder durchlässig gemacht wurden, wie der Leiter der Arbeitsgruppe Gräben der Dierhäger Gemeindevertretung, Ralf Haacke, sagt.

Deutlich mehr als eine Million Euro lässt sich das Ostseebad die Maßnahme kosten. „Viel zu viel, als dass die Gemeinde das alleine bezahlen könnte“, sagt Ralf Haacke. Er hofft, dass die Fördergelder am Ende auch in der anvisierten Höhe kommen.

Oberflächenwasser muss weggepumpt werden

Das 1937 erbaute alte Schöpfwerk hatte zuletzt nicht mehr die Kapazität, um das Oberflächenwasser aus Dierhagen wegzubefördern. Eine der beiden Pumpen ist defekt, der handbetriebene Schieber lässt sich nicht mehr bewegen. Dabei ist für das Ostseebad eine leistungsstarke Entwässerung überaus wichtig. Laut Ralf Haacke befindet sich das Ostseebad auf einem Polder. Jegliches Oberflächenwasser müsse irgendwie in den Bodden gepumpt werden. Mit der neuen Pumpstation soll das wieder gelingen.

Anstelle des alten Schöpfwerks in Dierhagen wird eine neue leistungsstarke Pumpstation gebaut. Im Bild der Auslauf in Richtung Deich. Hier werden Rohre verlegt. Links das alte Schöpfwerk. Quelle: Timo Richter

Erst vor zwei Wochen wurde der Pumpenschacht gesetzt. Das 30 Tonnen schwere Betongebilde wird künftig die beiden neuen Pumpen beinhalten. Die sollen Ende dieser Woche ihren Einsatzort erreichen. Bereits vorbereitet ist der künftige Auslauf. Das Oberflächenwasser wird durch Rohre unter dem Deich hindurch gepumpt, dann ergießt es sich in den Bodden.

Alte Gräben werden wieder freigemacht

Damit sich die neuen Pumpen nicht „verschlucken“, wie es der Leiter der Arbeitsgruppe in Dierhagen nennt, wurden neue Gräben angelegt, alte wieder freigemacht. So wurde entlang der L 21 vom Lagerplatz des Bauhofes der Dierhäger Kurverwaltung in Richtung Dierhagen-Ost ein neuer Graben angelegt. Weiter führt der Weg in den straßenbegleitenden Graben durch Rohre, mit denen Überfahrungen unterquert werden. Rund um den Lagerplatz führt der Weg des Wassers durch einen neuen Graben direkt zur neuen Pumpstation.

Anstelle des alten Schöpfwerks in Dierhagen wird eine neue leistungsstarke Pumpstation gebaut. Die Auslaufrohre haben einen Durchmesser von 60 Zentimetern. Quelle: Timo Richter

Der zum alten Schöpfwerk führende Graben wird am Ende verfüllt und zur neuen Pumpstation umgeleitet. Mit einer Spundwand wird das Auskolken des Bereichs verhindert. Sobald die neue Pumpstation in Betrieb gegangen ist, wird das alte Schöpfwerk abgerissen. Von der neuen Einrichtung wird nicht viel zu sehen sein – lediglich ein Zugang zur Wartung der Pumpen ist an der Oberfläche sichtbar. Die Pumpen selbst wie auch die Rohre verschwinden unter der Erde. Zuletzt war die Station an die Stromversorgung angeschlossen worden (die OZ berichtete).

Pflege von Gräben soll übertragen werden

Derweil wartet Ralf Haacke sehnlichst auf die Bauabnahme. Dann nämlich will der bestimmte Gräben, die bislang von der Kommune freigehalten wurden, in die Obhut des Wasser- und Bodenverbandes übergeben. Die Anträge dafür kann er allerdings erst formulieren, wenn die neue Pumpstation arbeitet.

Für die Kommune ist der Ersatz des alten Schöpfwerks eine der wichtigsten Aufgaben, urteilt Ralf Haacke. Mit Blick auf den Klimawandel, auf immer häufigere Starkregen, sieht er die neue Pumpstation als unerlässlich an.

Trotz jahrelanger Planung hat es während der Bauphase ungeplante Ereignisse gegeben. Dass Grabendämme mithilfe von Kokosfasermatten vor dem Abrutschen geschützt werden mussten, geschenkt. Schwerer ins Gewicht fiel die Verzögerung beim Transport des Brunnenschachtes. Für den Schwerlasttransport gab es erst keine Genehmigung, sodass die Polizei die Fuhre bei der Einfahrt nach Mecklenburg-Vorpommern erst einmal gestoppt hatte. Inzwischen sind alle Gegenstände zur Ausrüstung der Pumpstation im Land, sodass dem geplanten Bauziel kaum etwas im Wege steht.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter