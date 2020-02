Dierhagen fordert Kennzeichnung von Reitern

Dierhagen

Das Reiten am Strand zwischen Dierhagen-Neuhaus und Graal-Müritz soll kostenpflichtig werden. Gemeint ist damit die Kennzeichnung der Pferde, die das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt seit Jahren fordert, wie der Vorsitzende des Bauausschusses der Gemeindevertretung, Guido Keil (Bündnis für Dierhagen) sagt. Am Mittwoch stimmen die Mitglieder der Dierhäger Gemeindevertretung über eine entsprechende Änderung der Strand- und Badeordnung ab.

Das Ostseebad hat auf Antrag vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern die Genehmigung für das Reiten in dem Abschnitt erhalten. Möglich ist das von Angang Oktober bis Ende April. Während der Saison darf nicht am Strand geritten werden.

Der Bauauschuss der Gemeindevertretung hat nun empfohlen, „für das Reiten am Strand eine Gebühr von den Reitern und Pferdehöfen pro Pferd zu erheben“. Ziel ist es, dass die die Pferdehalter beziehungsweise Reiter sowohl an die Kennzeichnungspflicht als auch an die vorgegebene Nutzung, am Strand soll nur im Trab geritten werden, halten.

Die Ausgabe der kostenpflichtigen Reitmarken soll dann durch die Kurverwaltung erfolgen. Das Geld bei den Reiterhöfen und Nutzern soll, so die Vorstellung, durch Kostenbescheide durch das Ordnungsamt des Amtes Darß/Fischland eingetrieben.

Haushalt ist zu beschließen

Während der Zusammenkunft am Mittwoch stimmen die Gemeindevertreter des Ostseebades auch über den Etat für das laufende Jahr ab. Unterm Strich weist der Ergebnishaushalt – darin werden außer dem Finanzfluss auch nicht kassenwirksame Effekte wie beispielsweise Abschreibungen dargestellt – mit einem Defizit in Höhe von knapp 145 000 Euro aus. Allein der Finanzfluss betrachtet kommt laut Vorlage auf einen Überschuss in Höhe von annähernd 15 000 Euro. Das steigt beim Vergleich der Einnahmen und Ausgaben auf die Investitionstätigkeitit sogar auf mehr als 300 000 Euro.

Abgestimmt wird an dem Abend auch der Wirtschaftsplan von Kurdirektor Stephan Fellmann. Der will für den Haushaltsausgleich einen Kredit in Höhe von 338 000 Euro aufnehmen. Vorgesehen ist das Geld für Investitionen und Invest-Fördermaßnahmen. Insgesamt ist der Etat ausgeglichen.

Von Timo Richter