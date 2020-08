Parow/Dierhagen

Kay Mittelbach ist der neue Kreiswehrführer. Der 46-jährige Wehrführer in Dierhagen hat während der Versammlung von mehr als 140 Delegierten von Feuerwehren aus dem ganzen Landkreis in der Marinetechnikschule in Parow weit mehr als die erforderliche Zweidrittel-Mehrheit erhalten.

Aufgrund der Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus war die reguläre Delegiertenversammlung im März abgesagt worden. Notwendig geworden war die Neuwahl des Kreiswehrführers, weil der bisherige Amtsinhaber im Januar dieses Jahres zurückgetreten ist.

Kay Mittelbach steht nun den rund 5000 Feuerwehrmitgliedern, davon etwa 3200 Frauen und Männer im aktiven Dienst im Landkreis Vorpommern-Rügen, vor.

Stellvertreter gesucht

In einer ersten Reaktion zeigte sich der Dierhäger Wehrführer froh über das eindeutige Wahlergebnis. Nach der Wahl Kay Mittelbachs zum Kreiswehrführer muss nun ein Nachfolger für dessen bisherige Stellvertreterfunktion gewählt werden.

Von Timo Richter