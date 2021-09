Dierhagen

Auch in Dierhagen-Strand werden einem zügellosen Bauen nun Grenzen gesetzt. Mit einem Bebauungsplan für den gesamten Ortsteil Dierhagens stellt die Kommune die baulichen Rahmenbedingungen zur Bewahrung der ortstypischen Bebauung sicher. Die Gemeindevertreter haben die Beschlussvorlage während ihrer Zusammenkunft am Mittwoch einmütig angenommen. Ausgenommen von den Beschränkungen sind die Bereiche der Bebauungspläne „Strandzugang“ und „Am Fischlander Weg“.

„Wir wollen die Leute nicht gängeln“, betont Bürgermeisterin Christiane Müller (Bündnis für Dierhagen). Allerdings: Ohne solche Einschränkungen würden schnell dreigeschossige Gebäude entstehen, die die Bäume im Küstenschutzwald überragten. Angesichts der Grundstückpreise kann Christiane Müller das Interesse von Bauherren nachvollziehen, die Flächen bestmöglich zu bebauen. Das aber sei nicht im Sinne der Kommune, darum die Aufstellung des Bebauungsplans. Es sei nicht der erste mit dieser Zielrichtung, der in Dierhagen auf den Weg gebracht wurde.

Festlegungen

Erreicht werden soll das oberste Ziel, die Sicherung der ortstypischen Bebauung, beispielsweise mit Festlegungen in dem Bebauungsplan zum Maß der baulichen Nutzung etwa mit Gebäudehöhen oder der Zahl von Vollgeschossen. Zudem gibt es gestalterische Festlegungen zu Dachfarben, Fassadengestaltung und Werbeanlagen. „Schottergärten sind zu reglementieren“, heißt es in der Beschlussvorlage.

Zudem beschlossen die Gemeindevertreter eine Veränderungssperre für den Bereich Neue Straße im Bebauungsplan „Ortsteil Dierhagen-Dorf“. Aufgestellt war dieser Plan ebenfalls mit dem Ziel, die ortstypische Bebauung zu erhalten. Allerdings gibt es in der Kommune noch keine Übereinstimmung, an welche Voraussetzung eine Bautätigkeit geknüpft ist. Darum wurde vorsorglich eine Veränderungssperre für das Plan-Teilgebiet beschlossen. Auch diese Abstimmung erfolgte einmütig. Christiane Müller geht aber davon aus, dass sich die Kommune schon bald entschieden haben wird.

Bewertung

Gute Noten hat das Ostseebad bei der Bewertung der Finanzen erhalten. Die Kommune ist laut Christiane Müller damit als dauerhaft gesichert liquide. Der Halbjahresbericht zur Haushaltssituation weist Ende Juni einen Geldbestand in Höhe von gut 2,31 Millionen Euro aus.

Auch auf der Einnahmeseite sieht es gut aus. Zwar wurden bis zur Erstellung des „Halbjahrszeugnisses“ erst 565 000 Euro registriert, das ist ein knappes Drittel der anvisierten Einnahmen aller Abgaben, aber bis zur Erstellung des Berichts waren immerhin schon rund 95 Prozent der angepeilten Summe aus der Gewerbesteuer eingegangen, so die Bürgermeisterin. Seitens des Städte- und Gemeindetages werde eingeschätzt, dass die Einnahmen der Kommunen in den kommenden Jahren wachsen würden.

Ausgabe

Einstimmig beschlossen die Gemeindevertreter eine außerplanmäßige Ausgabe für die Freiwillige Feuerwehr Dierhagen. Die Brandschützer möchten aufgrund immer größer werdender Einsatzaufgaben eine Drohne anschaffen. Damit könne schnell nach Opfern beziehungsweise Vermissten gesucht werden. Außerdem seien Brandrisiken und Hotspots rasch zu lokalisieren, heißt es in der Beschlussvorlage. Rund 7500 Euro soll das Fluggerät kosten. Der Feuerwehrverein Dierhagen will sich mit 4000 Euro an den Kosten beteiligen.

Bestätigt haben die Mitglieder der Gemeindevertretung zudem den Brandschutzbedarfsplan. Darin wird die vorhandene Technik dem Gefahrenpotenzial in der Kommune gegenübergestellt. Für Dierhagen steht in der Folge die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs an. Das wurde jedoch bereits in der Vergangenheit beschlossen, so Christiane Müller. Für den überörtlichen Einsatz könnte zudem ein Löschgruppenfahrzeug in Dierhagen stationiert werden. Drei solcher Einsatzfahrzeuge sollen kreisweit angeschafft werden. Dierhagen könnte mit einer 70-prozentigen Förderung rechnen, sagt die Bürgermeisterin.

Von Timo Richter