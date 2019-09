Dierhagen testet behindertenfreundlichen Strandzugang

Dierhagen

Dierhagen macht sicht fit für ein immer älter werdendes Gästeklientel, aber auch für immer älter werdende Einwohner. Im Ortsteil Neuhaus wurde ein behindertenfreundlicher Strandzugang angelegt – erst einmal testweise, wie Kurdirektor Stephan Fellmann sagt. Während der Herbst- und Wintermonate solle beobachtet werden, wie der schräge Einschnitt in die Küstenschutzdüne Stürme und Hochwasser übersteht. Zur kommenden Saison solle der Weg dann befestigt werden.

So wurde der Strandübergang 19 in Neuhaus schon vor länger Zeit bis auf den Scheitelpunkt der Düne befestigt. Nun könnte ein befestigter Weg zum Strand geschaffen werden, den auch Menschen im Rollstuhl nutzen können. Ob der Weg mit Holz beziehungsweise einer Matte befestigt wird, ist noch nicht entschieden. Möglicherweise kommt auch ein sogenannter Strandteppich zum Einsatz. Jede Variante biete Vorteile, aber auch Nachteile.

Angesichts der demogarfischen Entwicklung will Stephan Fellmann den Blick künftig noch stärker auf eine Infrastruktur richten, die den Bedürfnissen älterer Menschen entgegenkommt, etwa durch den Bau weiterer öffentlicher Toiletten.

Wind soll Dünen profilieren

Bereits am Hauptübergang und am Strandzugang 7 in Dierhagen-Ost existieren befestigte Strandzugänge. Weil der Weg aber direkt an den Strand führt, ist das Gefälle beziehungsweise die Steigung für Rollstuhlfahrer aus eigener Kraft nicht zu bewältigen. Kinderwagen oder Menschen mit Rollatoren könnten diese Zugänge befahren. In Neuhaus wurde nun die Forderung aus der Gemeindevertretung nach einem auch für Rollstuhlfahrer nutzbaren Strandzugang Wirklichkeit. Unter anderem in Zingst und Ahrenshoop gibt es bereits Zugänge, die von Rollstuhlfahrern genutzt werden können.

Die Idee für den schrägen Einschnitt in die Düne stammte laut Kurdirektor letztendlich vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt, zuständig für den Küstenschutz, selbst. „Wir haben die höchsten Dünen in Mecklenburg“, betont der Kurdirektor. Vor allem aufgrund der Breite sei dieser Einschnitt möglich gewesen. Durch das Mähen des Bewuchses sollen die Dünen ein neues Profil erhalten und könnten durch tiefer hineingewehten Sand weiter wachsen.

Drahtzäune werden repariert

Begonnen haben Mitarbeiter des Dierhäger Bauhofes inzwischen mit dem Schutz der Dünen im Bereich der Übergänge. Dort werden die teils zerstörten Drahtabsperrungen erneuert. Im Bereich der Übergänge ist das Aufgabe der jeweiligen Kommunen, so Stephan Fellmann. Eichenholz aus dem Ribnitz-Damgartener Stadtforst bildet die neuen Pfähle.

Die Drahtabsperrungen am Strand selbst, die markieren sollen, dass ein Betreten der Dünen nicht gestattet ist, müssen vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt gezogen werden. Wegen Personalmangels hatte sich die Einrichtung schon vor Jahren aus dieser Aufgabe zurückgezogen und wollte das gegen Bereitstellung des Materials den betroffenen Kommunen übertragen. Die lehnten die Übernahme der Zusatzaufgabe jedoch zumeist ab.

Vor allen während der Einwohnerfragestunden in den Ostseebädern kocht das Thema immer wieder hoch, fürchten Bewohner doch, dass durch das Zertreten der Dünen die Schutzfunktion leide.

Spielplatz für alle Generationen

Zugleich ältere Menschen, aber auch Kinder hat der Kurdirektor im Blick, wenn er auf die Erneuerung des Spielplatzes im Park an der Waldbühne. Bis auf drei ältere Spielgeräte aus Eisen, wurden sämtliche Elemente ersetzt und zudem um neue Gerätschaften ergänzt. Im Laufe der kommenden Woche soll der Aufbau der neuen Spielgeräte beendet sein. Viele der neuen Geräte sind aus Robinienholz.

Mehrgenerationenspielplatz heißt das Projekt, dass sich das Ostseebad rund 200 000 Euro kosten lässt. Gefördert wird das Beschäftigungsangebot für Jung und Alt mit zirka 140 000 Euro aus dem Programm Landaufschwung. Zuletzt wurde ein Fitness-Park für Ältere im Kurpark in Zingst eingeweiht.

Von Timo Richter