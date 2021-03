Dierhagen trauert um seinen Ehrenbürger

Dierhagen

Die Verteller-Bank im Dierhäger Hafen, hier führte ihn der Weg jeden Tag hin. Die neuesten Geschichten aus dem Dorf, um die Geschichte des Ortes selbst zu schreiben. Nun hat seine eigene Geschichte ihr Ende gefunden. Am Sonntag ist Karl Boldt gestorben. Der 89-Jährige war bzw. ist Dierhagens erster und einziger Ehrenbürger. Ein Ort trauert.

„Dieser Verlust ist gewaltig“, sagte am Montag Dierhagens Bürgermeisterin Christiane Müller. Karl Boldt habe die Geschichte der Gemeinde maßgeblich mitgeschrieben. Dierhagen war und ist seit mehr als 100 Jahren Heimat seiner Familie. Über viele Jahrzehnte hat er Fakten, Daten und Geschichten über die Gemeinde gesammelt. Dank Karl Boldt hat Dierhagen eine Ortschronik, die 2011 veröffentlicht wurde. Nicht nur sein reicher Erfahrungsschatz und sein umfangreiches Wissen beeindruckten, mit seiner freundlichen und zurückhaltenden Art war Boldt auch ein begehrter Gesprächspartner für Einheimische wie Gäste des Ostseebades.

Großmutter förderte historisches Interesse

Karl Boldt (14.3.1932-28.3.2021). Quelle: Privat

„Bis zum Schluss war Karl Boldt aktiv“, berichtet Christiane Müller. Bis zuletzt engagierte er sich in der Arbeitsgruppe des Vertellers, eine Schriftenreihe zur Geschichte Dierhagens, die regelmäßig erscheint. Auch im Dörpverein wurden Boldts Wissen und Unterstützung geschätzt. Aus ganz Deutschland erreichten ihn zudem Fragen zur Fischländer Segelschifffahrt. Viele seiner Vorfahren waren seemännisch tätig.

Boldts Großmutter Marta förderte sein Interesse an geschichtlichen Nachforschungen, wie Karl Boldt einst erzählte. Mit Elan, Herz und Akribie sammelte er fortan alte Fotos und Dokumente, angefangen von seinem Urgroßvater Heinrich Staben bis heute.

Seine Verdienste um die Historie seines Heimatortes wurden 2011 gewürdigt, als er anlässlich der 700-Jahr-Feier Dierhagens zum Ehrenbürger ernannt wurde. Als bislang einziger Bürger des Ostseebades.

Verdienter Kamerad der Feuerwehr

Auch als Unternehmer war Boldt eng mit der Region verbunden. Eigentlich wollte er Tischler werden, nach dem Zweiten Weltkrieg erlernte er jedoch den Bäckerberuf in Rostock und stieg als Geselle in den elterlichen Betrieb ein. 1890 hatte Boldts Urgroßvater die Bäckerei eröffnet. 1956 wurde Karl Boldt Bäckermeister. Nie habe er seine Berufswahl bereut. Noch mit 73 Jahren stand Boldt in der Backstube. 1995 legte er die Verantwortung für den traditionsreichen Familienbetrieb in die Hände seines Sohnes Werner.

Auch die Freiwillige Feuerwehr Dierhagen verliert einen hochgeschätzten Kameraden. „Der Schmerz und die Anteilnahme in unseren Reihen zeigt, wie wichtig uns dieser Kamerad war. Das lässt sich eigentlich nicht in Worte fassen“, so Kay Mittelbach, Wehrführer der Dierhäger Feuerwehr. Sein Fachwissen und Können habe Karl Boldt uneigennützig in die Feuerwehr eingebracht. Sein kameradschaftliches Verhalten habe ihn beliebt und anerkennenswert gemacht. Boldt war Oberlöschmeister und nach Erreichen der Altersgrenze Mitglied der Ehrenabteilung sowie Ehrenmitglied der Dierhäger Feuerwehr.

Von Robert Niemeyer