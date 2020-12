Dierhagen

Investitionen im kommenden Jahr sind von der Kommune nur mit großer Vorsicht zu planen. Das schrieb die Leiterin des Finanzamtes im Amt Darß/Fischland, Cornelia Prehl, den Gemeindevertretern sowie Bürgermeisterin Christiane Müller (Wählergemeinschaft Bündnis für Dierhagen) ins Stammbuch. Beschlossen wurde der Etat einstimmig.

Das wurde im Gremium zwar erhört, aber dennoch stehen für das kommende Jahr zahlreiche Vorhaben auf der Agenda, die zum Teil auch richtig viel Geld kosten. Größter Posten ist der geplante Bau eines Mehrfamilienhauses in Dierhagen-Dorf. Die geschätzten Baukosten in Höhe von rund drei Millionen Euro sollen über einen Kredit beglichen werden. „Sonst ist das Vorhaben nicht zu finanzieren“, betonte die Verwaltungsmitarbeiterin.

Anzeige

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wirtschaftlichkeitsberechnung

Als „normalen Vorgang“ wertete die Bürgermeisterin das Finanzierungsmodell. Für das geplante Mehrfamilienhaus in Verlängerung des „Dörphuses“ existiere eine Wirtschaftlichkeitsberechnung. Die Kreditraten würden mit den Mieteinnahmen zurückgezahlt.

Geplant ist an der Stelle ein Gebäude mit zwölf altersgerechten Wohnungen. Die Voraussetzungen für eine Baugenehmigung sind laut dem Vorsitzenden des Bauausschusses der Gemeindevertretung, Guido Keil (Bündnis für Dierhagen), gegeben. Mit dem Vorhaben erhöht sich die Schuldenlast des Ostseebades weiter. Denn noch besteht eine Restschuld in Höhe von etwa 900 000 Euro.

Hinzu kommen noch Ermächtigungen aus den Vorjahren. Diese zwar eingeplanten, aber nicht ausgegebenen Gelder summieren sich inzwischen auf gut 3,35 Millionen Euro. Jedwede Investition, so die Forderung Cornelia Prehls, dürfe nur mit Förderung erfolgen beziehungsweise sei überhaupt nur mit Fördergeld möglich. „Die Gemeinde hat sehr viel vor“, bilanzierte sie. Der Blick auf die liquiden Mittel zeige aber, dass die Kommune keine großen Sprünge machen könne.

Straßenbau

Eigenen Worten zufolge hat Christiane Müller „richtig, richtig viel auf dem Zettel“. Da findet sich unter anderen die Anschaffung eines neuen Einsatzfahrzeuges für die freiwillige Feuerwehr. Eine halbe Million Euro soll das Hilfslöschfahrzeug kosten, Gekauft werden soll zudem ein Bootstrailer. Für Überlebensanzüge und Helmlampen sollen weitere 15 000 Euro locker gemacht werden.

Auch die Anbauten an Kita und Hort schlagen mit rund einer halben Million Euro zu Buche, wie die Bürgermeisterin sagte. Dazu kommt der geplante Straßenbau im Ortsteil Neuhaus, dessen erwartete Kosten sich inzwischen auf 1,2 Millionen Euro summieren. Gerechnet wird hier mit einer 90-prozentigen Förderung. Weitere 250 000 Euro werden zudem für die Sanierung des Schulweges in Dändorf veranschlagt.

Genehmigung

Alle Vorhaben kann die Kommune allerdings nicht beginnen. So wurden die Sanierung der Ahornstraße sowie die des Plateau-Vorplatzes von der Liste fürs kommende Jahr gestrichen, die Ausführung ins Folgejahr verschoben.

Trotz der Vielzahl der geplanten Projekte im nächsten Jahr zeigte sich Christiane Müller optimistisch. Es gebe so viele Fördermittel, man müsse sie nur abgreifen. Oftmals würden die bereitgestellten Fördertöpfe nicht einmal ausgeschöpft. Als wünschenswert bezeichnete die Dierhäger Bürgermeisterin eine Stelle im Amt Darß/Fischland nahezu ausschließlich für das Beantragen von Fördermitteln. Wegen der Aufnahme des Kredits für den Wohnungbau muss die Kreisverwaltung den Dierhäger Haushalt für das kommende Jahr genehmigen.

Begrüßungsgeld

In Dierhagen werden mit dem Etat aber nicht allein große, kostenintensive Vorhaben auf den Weg gebracht – auch kleine Projekte stehen in dem Plan. So will das Ostseebad wieder ein Begrüßungsgeld für jedes Neugeborene in Höhe von 500 Euro bezahlen. Eingeplant wurden dafür 5000 Euro, mehr als im Vorjahr.

Das könnte auch notwendig sein. Denn in Dierhagen steigt die Zahl der Einwohner. Im vergangenen Jahr waren in dem Ostseebad 1523 Menschen, immerhin 20 Personen mehr als noch im Jahr 2013, wie Cornelia Prehl sagte, gemeldet. In der Zwischenzeit sei die Zahl der Bewohner aber auch schon mal unter die 1500er-Marke gesunken. „Jetzt geht es wieder hoch.“ Das wirke sich auch auf die Zuweisungen an das Ostseebad aus.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter