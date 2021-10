Dierhagen

Finanziell betrachtet, sieht es für das Ostseebad Dierhagen „perspektivisch ganz gut aus“. Das sagte Bürgermeisterin Christiane Müller (Wählergemeinschaft Bündnis für Dierhagen) während der jüngsten Zusammenkunft der Gemeindevertretung. „Wir pfeifen nicht aus dem letzten Loch.“ Basis der Aussage waren die Vorberatungen des kommunalen Etats für das kommende Jahr. Die Gästebetten in dem Ostseebad waren trotz des coronabedingten Lockdowns gut belegt. Unter anderem das lässt die Dierhäger Bürgermeisterin optimistisch in die Zukunft blicken.

Allerdings hat die Bürgermeisterin auch einen Wermutstropfen ausgemacht. Der liegt allerdings in Verantwortung der Kommune. Weil der Kreistag Vorpommern-Rügen vermutlich erst im Februar des kommenden Jahres den Haushalt der Kreisverwaltung beschließen wird, ist das Ostseebad Dierhagen auf eine vorläufige Haushaltsführung angewiesen. Weil beispielsweise die Höhe der Schlüsselzuweisungen sowie die der Kreisumlage erst mit dem Kreisetat feststehen, kann die Gemeindevertretung des Ostseebades den eigenen Haushalt lediglich vorbereiten.

Freiwillige Leistungen darf die Kommune in dieser Zeit nicht in Angriff nehmen. Anders ist das bei bereits begonnenen Vorhaben, die mit sogenannten Ermächtigungen abgesichert sind. Die können damit auch bei vorläufiger Haushaltsführung fortgesetzt werden.

Arbeiten für Erlebnisfläche im Wald kommen voran

Erfreut zeigte sich Christiane Müller über die Arbeiten zum Umbau des Wäldchens in Dierhagen-Dorf. Inzwischen wurde ein Wildzaun errichtet, um die Setzlinge vor dem Verbiss durch Tiere zu schützen. Dieser Zaun wird wieder abgebaut, sobald die neuen Pflanzen eine bestimmte Größe erreicht haben, wie die Dierhäger Bürgermeisterin sagte. Auch ein Weg durch das Wäldchen wurde angelegt, die Stubbenfräse ist auch schon durch. Die Kommune will auf einer Fläche von rund 1,3 Hektar eine Erlebnisfläche für Familien schaffen. Das Vorhaben schlägt mit Kosten in Höhe von rund 180 000 Euro zu Buche.

Beschlossen haben die Gemeindevertreter die Vergabeordnung des Amtes Darß/Fischland. Damit werden die eigentlich kommunalen Aufgaben an die Verwaltung übertragen. Für beschränkte Ausschreibungen – für kleinere Arbeiten wie die Wartung von Straßenbeleuchtung werden in der Regel drei Angebote eingeholt – sollen verpflichtend auch bei Gewerbebetrieben in Dierhagen und dem Amtsbereich Angebot eingeholt werden. Begründung: „So wollen wir unsere Gewerbebetriebe unterstützen“, betonte Christiane Müller.

Von Timo Richter