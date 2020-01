Dierhagens Kurdirektor: Kommunen als Sozialarbeiter

Dierhagen

Kommunen müssen künftig auch Arbeiten der Sozialarbeit übernehmen. Davon ist der Dierhäger Kurdirektor Stephan Fellmann überzeugt. Im Blick hat er dabei junge Menschen in der Region. Dass die sowieso nur schwer ein Dach über dem Kopf finden, ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist: Es gibt viel zu wenig Freizeitangebote für junge Menschen.

Und wenn dann einmal etwas los ist, rennen gerade auch junge Menschen den Organisatoren die Bude ein. So kamen am Wochenende annähernd 380 Feierlustige zum Tourismusball in das Ostseehotel Dierhagen. Damit und mit dem Lions-Ball gibt es laut Stephan Fellmann in Dierhagen wenigstens zwei Events mit Musik und Tanz. Gerne würde der Kurdirektor noch mehr Veranstaltungen dieser Art organisiert wissen. Dafür aber fehle die Kapazität.

Kurdirektor erwartet „Goldene 20er“

Während der Tourismus-Chef des Ostseebades „Goldene 20er“ erwartet – die Buchungszahlen lassen Stephan Fellmann auf eine gut gebuchte Saison hoffen, sieht seine Bilanz in Sachen Freizeitangeboten eher düster aus.

Er erinnert sich: 1990 gab es an jeder Ecke Musik, in vielen Restaurants wurde abends getanzt. Davon ist nun nicht mehr die Rede. Mangelnde Freizeitangebote belasten Stephan Fellmann zufolge das Image für einen Job in Hotellerie und Gastronomie zusätzlich. Zudem stelle sich die Frage, wie die jungen Menschen überhaupt die wenigen Angebote in der Region erreichen könnten.

Kaum Möglichkeiten zum Kennenlernen

Folge ist: Die Heranwachsenden und jungen Erwachsenen bleiben zu Hause. Auch wenn die einst starke Saisonalität stetig sinkt, sich Gäste übers ganze Jahr verteilt in den Orten auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region aufhalten, „wird der Winter ganz schön lang“, wie der Dierhäger Kurdirektor sagt. Und in Dierhagen gibt es dann nicht einmal ein Kino.

Möglichkeiten, sich unkompliziert zu treffen, damit auch Möglichkeiten des Kennenlernens zu haben – die gibt es in Dierhagen praktisch nicht mehr, bedauert Stephan Fellmann. Die seien aber dringend erforderlich, um die jungen Menschen von den Mobiltelefonen und Computerbildschirmen wegzubekommen. In dieser Hinsicht komme den Kommunen zunehmend die Aufgabe eines Sozialarbeiters zu. Kommunen seien gefragt, jungen Menschen überhaupt Möglichkeiten zur Teilnahme am sozialen Leben zu bieten.

Mehr fordernde und unhöfliche Gäste

Schon jetzt leiden Hotellerie und Gastronomie nicht allein unter dem Fachkräftemangel, es wollen auch immer weniger Menschen eine Ausbildung in diesem Bereich absolvieren. Bewerberzahlen für eine Lehre etwa zur Hotelfachfrau gehen allerorten zurück. Diejenigen, die überhaupt noch in der Region eine Ausbildung absolvierten, „sind dann oft weg“, so der Kurdirektor. Vielfach verließen Heranwachsende auch schon für die Lehre ihre Heimatorte.

Und wenige, die den Betrieb in Hotels und Gaststätten dann noch aufrecht erhalten, bekommen es laut Stephan Fellmann mit immer fordernden und auch unhöflicher auftretenden Gästen zu tun. „Das vermiest die Freude an der Arbeit zusätzlich“, so der Dierhäger Kurdirektor, der während des Tourismusballs dazu viele Stimmen von Beschäftigten in dem Bereich gehört hat. In Dierhagen, aber auch in Ribnitz-Damgarten oder anderswo müsse man sich fragen, „wie gehen wir damit um?“.

Fisch-Kreationen kamen gut an

Annähernd 380 Gäste konnten zum Tourismusball in Dierhagen begrüßt werden. Quelle: Stephan Fellmann

Im Vordergrund stand am Wochenende jedoch das Feiern und Genießen. Unter dem Motto „Der Fischer un sine fru“ war die Speisekarte geprägt von Fischkreationen in zahlreichen Variationen. Mächtig aufgeregt sei an dem Abend beispielsweise Jens Finhold gewesen. Der Sohn des Geschäftsführers des Ostseehotels Dierhagen ist Koch und war natürlich gespannt, wie die Speisen bei den Gästen ankamen.

Während einer kurzen Begrüßung wies der Kurdirektor auf verschiedene Projekte des abgelaufenen Jahres hin. So wurde das neue Schöpfwerk in Dierhagen-Dorf gebaut, der Sportbereich im Strandhotel Fischland eröffnet oder der Mehrgenerationen-Spielplatz in Dierhagen-Strand eingeweiht.

Von Timo Richter